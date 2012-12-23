تصویربرداری از تومورهای سرطانی با استفاده از یک ماده سمی

به گزارش خبرگزاری مهر، فیاض محمدباقری- مجری طرح، ماده استفاده شده در این پروژه را "کلشیسین" دانست و افزود: کلشیسین یک آلکالوئید گیاهی است که از گیاه "کلشیسیوم آوتمناله" یا "گل حسرت" استخراج میشود.
وی سمی بودن را از مزایای این ماده نام برد و ادامه داد: این ماده به لحاظ زیستی فعال بوده و دارای سمیت برای سلولها است و فعالیت خود را با اتصال به میکروتوبولهای سلولی (ریز لوله هایی که در تقسیم سلولی نقش دارند) نشان میدهد.
محمد باقری با بیان عملکرد این ماده در بدن، خاطرنشان کرد: اتصال این ماده به میکروتوبولها در حین انجام تقسیم سلولی، سبب توقف پلیمری شدن این میکروتوبولها شده و سلول از بین میرود. با توقف بلندشدن میکرتوبول، دوک میتوزی از بین میرود و تقسیم سلولی پیشرفت نمیکند.
به گفته این محقق، این اثر، کلشیسین را به قدیمیترین داروی ضد میتوزی (ضد سرطان) شناخته شده تبدیل کرده است.
وی از اجرای پروژهای با استفاده از این ماده خبر داد و اظهار داشت:در این تحقیق نسبت به نشاندارسازی این ماده با تکنسیوم m99- به روش غیرمستقیم و با استفاده از یک شلاتور برای تهیه یک عامل وضوح در تصویربرداری از سلولهای سرطانی اقدام شد.
محمدباقری با اشاره به جزئیات این طرح یادآور شد: در این طرح کلشیسین نشاندار شده با تکنسیوم 99m را به بدن موش تزریق کردیم که با تزریق آن این ماده در اندامهای مختلف موش توزیع شد. تکنسیوم 99m رادیو ایزوتوپی با مشخصههای فیزیکی مناسب است که برای تصویربرداری پزشکی استفاده میشود.
مجری طرح، افزود: میزان توزیع زیستی این ماده از طریق اندازهگیری اکتیویته اندامهای مختلف موشها محاسبه شد و میزان درصد تزریقی در گرم برای هر اندام موش به دست آمد.
این محقق با اشاره به نتایج به دست آمده از این تحقیق، گفت: نتایج به دست آمده نشان میدهد که این ماده به عنوان عامل وضوح مناسب برای تصویربرداری از تومور میتواند قابل استفاده باشد و از آن جایی که میزان تزریق تنها در حدود چند نانو گرم است از این رو میتوان از آثار زیان بار این ماده سمی بر سلولهای سالم صرف نظر کرد.
محمدباقری با اشاره به کاربردهای نتایج این تحقیقات، خاطر نشان کرد: تجمع این ماده در تومورهای سرطانی امکان تصویربرداری هایی با وضوح بالای پزشکی را فراهم میکند.
نظر شما