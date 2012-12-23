تیرانداز آسیایی مسابقات چین در شیراز مورد استقبال قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که صبح یکشنبه با حضور مسئولان اداره کل ورزش و جوانان فارس و مسئولین هیئت تیر اندازی استان برگزارشد از محمد رضا محمودی دارنده مدال برنر تیمی تیراندازی در مسابقات آسیایی چین استقبال شد.

محمد رضا محمودی در مسابقات تیر اندازی قهرمانی آسیا در بخش تیمی رقابت های تپانچه بادی مقام سوم را کسب کرد و در بخش انفرادی توانست جزء هشت نفر برتر آسیا شد.

تیرانداز شیرازی در خصوص کسب این عنوان به خبرنگار مهر گفت: از ماهها قبل برای اعزام به مسابقات آسیا در اردوی تیم ملی بودم که خوشبختانه با تلاش مربیان و حمایت مسئولین توانستم این موفقیت را برای کشور و استان فارس کسب کنم.

محمد رضا محمودی ادامه داد: هدف هر ورزشکاری کسب مدال در المپیک است از این رو با تمام توان و انرژی برای کسب این مدال در آینده تلاش می کنم .

وی ضمن تقدیر از مسئولان حاضر در این مراسم اظهار امیدواری کرد که با مدیریت جدید هیئت تیراندازی استان فارس زمینه لازم برای رشد این ورزش و توجه به ورزشکاران فعال در این زمینه بیشتر فراهم شود.