مهرداد اسکویی که به تازگی فیلم مستند "آخرین روزهای زمستان" از آثار وی در کشور فرانسه اکران شده است با اعلام این خبر درباره تجربه اکران یک فیلم مستند ایرانی در فرانسه گفت: آنچه مسلم است سینمای مستند ایران تا کنون تنها در جشنواره‌ها و یا با نمایش محدود در شبکه‌های مختلف خارجی حضور بین‌المللی داشته اما تجربه سالهای اخیر در عرصه سینمای مستند نشان داده که این نوع سینما در اکران در سینماهای خارج از کشور نیز موفق است.

بلیت فروشی در فرانسه برای مستند "آخرین روزهای زمستان"

این مستندساز ادامه داد: تجربه اکران "آخرین روزهای زمستان" در فرانسه و استقبال از این فیلم نشان داد که سینمای مستند می‌تواند بازتاب درستی از سندهای تصویری در ایران و جهان باشد. در واقع ارائه مستندهای خوب می‌تواند نوع نگاه تیره و تاری که نسبت به پدیده‌های اجتماعی در ایران در عرصه‌های بین‌المللی وجود دارد از بین ببرد.

وی در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اکران این فیلم مستند در سینماهای فرانسه گفت: فیلم "آخرین روزهای زمستان" در سینماهای فرانسه اکران عمومی داشت و بلیت فروشی هم انجام شد که این اتفاق برای شخص من بسیار ارزنده بود. همچنین قرارست این مستند 52 دقیقه‌ای در بلژیک و هلند نیز اکران شود.

این کارگردان سینمای مستند در ادامه با اشاره به داستان این مستند گفت: این فیلم مستند درباره کودکانی است که به دلایل مختلف در کانون اصلاح و تربیت به سر می‌برند و من سعی کردم از زاویه دیگری به زندگی در این کانون نگاه کنم. به عنوان نمونه هیچگاه در هیچ فیلمی که با این موضوع ساخته شده است به ارتباط خوب بچه‌ها با یکدیگر، تفریحات سالم در سایه اصلاح و تربیت نگاه نشده است. به عنوان مثال در این فیلم نشان داده شده که کودکان در کانون اصلاح و تربیت به سفر می روند، با هم شوخی می‌کنند و در کل زندگی می‌کنند.

سعی کردم با احساس مسئولیت اجتماعی فیلم بسازم

وی در ادامه افزود: در این فیلم زندگی‌ای را که صرفا با خشونت و تادیب همراه نیست بلکه به نوعی سرخوشی در عین اصلاح و تربیت است، نشان می دهد. جالب است بدانید برخلاف تصور عام، این نوع نگاه در مجامع بین‌المللی نیز بازخوردهای خوبی داشته است.

اسکویی در پاسخ به این پرسش که آیا مستند "آخرین روزهای زمستان" در داخل ایران هم نمایش داشته و با چه بازتابی مواجه بوده است گفت: نمایش‌های متعددی در ایران داشته و بازتاب‌های خوبی به ویژه در میان مددکاران داشته است تا جایی‌که خبر دارم برخی از قضات با نگاه کارشناسی‌تری نسبت به کودکان نگاه و در نهایت قضاوت می کنند.

این مستندساز در ادامه افزود: با این اوصاف هنگامی که فیلم خوب و واقع گرایانه به دور از هر نوع بزرگ‌نمایی ساخته شود در عرصه سینمای مستند می‌تواند پیام بدهد. در واقع وظیفه مستندساز این است که از نگاه فرهنگی مسایل را بررسی کند و با همین نگاه فرهنگی است که می تواند ارائه‌دهنده پیشنهادهای سازنده به کارشناسان باشد.

سه گانه‌ام با "ماه سرخ" کامل می‌شود

وی در پایان افزود: تمام تلاش خود را به کار گرفتم تا این نگاه فرهنگی همراه با پیشنهادهای سازنده را در این فیلم داشته باشم در واقع سعی کردم با احساس مسئولیت اجتماعی فیلم بسازم. این فیلم قسمت دوم از یک سه گانه بود و قرار است قسمت سوم از این سه گانه با عنوان "ماه سرخ" ساخته شود که این فیلم هم اکنون در مرحله تحقیق و پژوهش است و با مشارکت یک جامعه‌شناس در حال آماده کردن متن این مستند هستم.