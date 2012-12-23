4 زمین لرزه ارزوئیه را تکان دارد/ مقاوم سازی رمز پیشگیری از خسارت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان ارزوئیه در جنوب غرب استان کرمان از ساعت 23 و 32 دقیقه شب شنبه شاهد بروز چهار زمین لرزه پی در پی بوده است که با توجه به زلزله خیز بودن منطقه می تواند هشداری باید برای هوشیاری بیشتر مردم این شهرستان برای مقابله با زمین لرزه شدید تر، این امر طی روزهای قبل در فاریاب در جنوب کرمان نیز روی داده است و بروز زمین لرزه های پی در پی در این منطقه نشان داد که به جز گسلهای شمال کرمان سایر 18 گسل استان کرمان نیز فعال هستند.

با توجه به الگوی زلزله های ماه اخیر در استان کرمان مشخص است در حال حاضر گسل کرمان در کوهپایه، گسل ارزوئیه و گسل فاریاب کاملا فعال هستند.

این درحالی است که آمار نشان می دهد استان کرمان بیشترین خسارات مالی و جانی 10 سال اخیر زلزله های کشور را به خود اختصاص داده است و از زلزله خیزترین استانهای کشور محسوب می شود و امر مقاوم سازی در این استان بسیار ضروری است.

عملا پس از زمین لرزه بم 140 هزار منزل مسکونی در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت استان احداث شده است و اجرای این طرح در شهرهای بزرگ استان نیز امری ضروری است.

تمرکز زمین لرزه ها طی روزهای اخیر بر روی گسلهای مشخص شاید زنگ خطری باشد برای مردم کرمان که با رعایت نکات ایمنی و مقاوم سازی سازه ها جلوی خسارات احتمال را بگیرند.

زمین لرزه های 3.7، 3.4، 3 و 2.7 ریشتری ارزوئیه نیز که طی ساعتهای اخیر روی داده است نیز نشان دهنده ادامه فعالیت گسل این منطقه است.