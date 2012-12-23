سرمایه ها از گرگان دور می شود/ حفاریهای شهر قاعده ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا شامگاه شنبه در جلسه علنی شورای شهر افزود: با این وجود بحثی برای سرمایه گذاران جهت حضور و فعالیت در بخش های صنعت و گردشگری باقی نخواهد ماند و باید سازو کاری اندیشیده شود که گرگان نیز با در نظر گرفتن ضوابطی از این معافیت های مالیاتی برخوردار شود.

وی اظهار داشت: این درحالیست که سرمایه گذاری از مهمترین موضوعات است که سرچشمه همه تحولات اقتصادی، اجتماعی است و لازمه توسعه اقتصاد پویا و رشد است.

وی تصریح کرد: دستیابی به توسعه پایدار از مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می رود ، پس باید نقاط ضعف و قوت شهر شناخته شود و درصدد تقویت مزایای رقابتی بر آمد، از مهمترین مسائل هر شهر ترافیک است که باید به آن پرداخت و در جهت رفع آن برنامه ریزی مناسب انجام داد.

نورا خاطر نشان کرد: گرگان دارای 2 شهرک صنعتی 40 هکتاری و در مجموع 80 هکتار و 2 ناحیه صنعتی در محدوده شهری است ، متاسفانه این شهرک ها در مقایسه با برخی شهرکهای صنعتی کوچک استان نیز تعداد محدودی از واحدهای تولیدی و صنعتی را در خود جای داده است و توسعه آنها به کندی پیش می رود.

وی در ادامه گفت: گرگان با داشتن یک چهارم جمعیت استان بیش از 22 درصد بیکاران استان را در خود جای داده است بنا بر این ایجاد بستر مناسب برای افزایش سرمایه گذاری در گرگان کاملا بدیهی است و اصلاح قوانین و محدودیت های یاد شده ضمن کمک به ایجاد اشتغال پایدار در این شهر رشد اقتصادی در شهر ها و روستاهای حوزه نفوذ مرکز استان را نیز فراهم خواهد کرد و فرصت های برابر سرمایه گذاری ایجاد خواهد کرد.

اعضای شورا فضای امن انتخاباتی ایجاد کنند

همچنین مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت: اعضای شورای شهر مراقبت کنند تا فضای امن و خوبی بر انتخابات پیش رو حاکم باشد.

سید محمدرضا سید لنگی در صحن علنی شورای اسلامی شهر گرگان گفت: شورای شهر در انتخابات دور چهارم 13 نفر عضو اصلی و 6 نفر علی البدل خواهد داشت .



وی افزود: تا کنون مراجعات زیادی داشته ایم و این نشان دهنده علاقه مردم برای حضور در انتخابات است و تا کنون قریب به 200 تا 300 مراجعه حضوری برای کسب اطلاعات از قوانین شوراها برای شرکت در انتخابات داشته ایم.



سید النگی اظهار داشت: نشست های مختلفی با دفتر سیاسی و انتخابات برگزار شده است ، تیم هایی فعال شده اند و رعایت اخلاقیات از سوی نامزد ها برای ما بسیار مهم است.



انفجار کوی طبیعت از حجم زباله ها و خاکروبه ها



در ادامه این جلسه ناصر گرزین از اعضای شورای شهر گفت: کوی طبیعت از میزان بالای خاکروبه ها و زباله ها در حال انفجار است ، امنیت cng ها بسیار مهم است و حفاریهای سطح شهر نیز تابع هیچ اصول و قاعده ای نیست.



عبدالرضا چراغعلی از اعضای شورای شهر نیز گفت: پیشنهاد شده با هماهنگی اداره کل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و بنیاد شهید مراسم یادبودی برای رزمندگان دفاع مقدس برگزار شود.