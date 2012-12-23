  1. ورزش
۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۵۸

هفته هجدهم سری آ ایتالیا/

رم از سد میلان گذشت/ پیروزی ناپولی، لاتزیو و فویورنتینا

رم از سد میلان گذشت/ پیروزی ناپولی، لاتزیو و فویورنتینا

هفته هجدهم رقابتهای سری آ ایتالیا شب گذشته با برگزاری 8 دیدار آغاز شد که طی آن تیم های پارما، فیورنتینا، لاتزیو، ناپولی، تورینیو و رم مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حساس ترین دیدار این هفته رم موفق شد در ورزشگاه المپیکو با نتیجه 4 بر 2 میلان را از پیش رو بردارد. در این دیدار نیکلاس بوردیسو (12) ، پابلو اسوالدو (23)، اریک لاملا (30، 61) برای رم گلزنی کردند. برای میلان نیز بویان کرکیچ (88) و جیامپائولو پاتزینی (87، پنالتی) گلزنی کردند.

اینتر دیگر تیم شهر میلان در حضور 42 هزار تماشاگر ورزشگاه سن سیرو با تساوی 1-1 مقابل جنوا متوقف شد. استبان کامبیاسو تک گل اینتر را در این بازی به ثمر رساند. تیم فوتبال لاتزیو نیز با تک گل دقیقه 31 هرنانس موفق شد در خانه سمپدوریا به برتری برسد. نتایج کامل رقابتهای شب گذشته به شرح زیر است:

* اینتر یک – جنوا یک
* آتالانتا یک – اودینزه یک
* بولونیا یک – پارما 2
* پالرمو صفر – فیورنتینا 3
* سمپدوریا صفر – لاتزیو یک
* سیه نا صفر – ناپولی 2
* تورینو 2 – کیه وو صفر
* رم 4 – میلان 2

جدول رده بندی:
1- یوونتوس 44 امتیاز
2- لاتزیو 36 امتیاز
3- فیورنتینا 35 امتیاز
4- اینتر 35 امتیاز
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18- پالرمو 15 امتیاز
19- جنوا 14 امتیاز
20- سیه نا 11 امتیاز

کد مطلب 1773065

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