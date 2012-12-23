  1. دين، حوزه، انديشه
۳ دی ۱۳۹۱، ۹:۳۶

نشست «مدیریت راهبردی مهدویت و ظهور» برگزار می شود

نشست «مدیریت راهبردی مهدویت و ظهور» برگزار می شود

به همت پژوهشکده مطالعات دینی فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نشست «مدیریت راهبردی مهدویت و ظهور» 5 دی ماه در این پژوهشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی «مدیریت راهبردی مهدویت و  ظهور» با سخنرانی دکتر محمد هادی همایون عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و نویسنده کتاب تاریخ تمدن و ملک مهدوی در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار می شود.
 
این نشست سه شنبه 5 دی ماه 1391 از ساعت 13 تا 14:30 در محل پژوهشگاه برگزار خواهد شد.
 
مهم ترین محورهای مورد بحث در این نشست علمی عبارتست از:
1. ویژگیهای جامعه منتظر
2. مدیریت راهبردی کلان و خرد در بخش های مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مباحث انتظار ظهور و شرایط آخر الزمان
3. ترسیم قواعد ظهور برای سیاستگذاری های کلان مدیریتی، فرهنگی، تربیتی و اقتصادی

علاقه مندان، پژوهشگران و دانشجویان  می توانند برای شرکت در این نشست به نشانی تهران، خیابان ولیعصر‌(عج)، پایین تر از میدان ولیعصر‌ (عج)، خیابان دمشق، شماره 9، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات مراجعه کنند.
 
حضور در این نشست برای کلیه علاقه مندان، دانشجویان، خبرنگاران و  گزارشگران آزاد است.
کد مطلب 1773066

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