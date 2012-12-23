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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۸

کوکنار خبر داد:

راه اندازی قطار اراک به تهران و خلیج فارس در دستور کار است

راه اندازی قطار اراک به تهران و خلیج فارس در دستور کار است

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه آهن استان مرکزی راه اندازی قطار اراک به تهران و قطار خلیج فارس به صورت روزانه را از اقدامات آینده راه آهن استان خواند و گفت: این برنامه ها در دستور کار قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین کوکنار شامگاه روز چهارشنبه در نشست خبری شورای حمل و نقل استان افزود:  راه اندازی قطار اراک به تهران با ظرفیت 300 نفر جزو برنامه های راه اهن است.

وی اظهار داشت: طرح دو خطه ایستگاه قم تا اراک به طول 140 کیلومتر  با 420 میلیارد اعتبار و برای بالا بردن سرعت و ایمنی این مسیر از دیگر برنامه هاست.

کوکنار با بیان اینکه جابجایی مسافر در هشت ماهه اول سال نسبت به پارسال 2.6 افزایش دارد، گفت: بار صادراتی از استان نیز در همین مدت نسبت به پارسال 43 درصد و بارگیری 15 درصد رشد داشته است.

وی تبدیل گذرگاه های همسطح به غیرهمسطح، بازسازی خطوط  ایستگاه ها و سالن ها  را ازدیگر برنامه های این اداره عنوان کرد و افزود:  طی دو سال گذشته 205 کیلومتر از خطوط فرسوده راه آهن استان بازسازی شده است.

بازسازی 205 کیلومتر فرسوده خطوط راه آهن

مدیر کل راه آهن استان مرکزی ادامه داد: راه آهن استان مرکزی  هم اکنون 304 کیلومتر خط اصلی و 56 کیلومتر خط فرعی دارد که بازسازی این خطوط موجب  افزایش سرعت قطارهای این مسیرها از 80 کیلومتر در ساعت به  120 کیلومتر در ساعت شده است.

وی خاطرنشان کرد: استان مرکزی دارای 15 ایستگاه است که از این تعداد دو ایستگاه اصلی است و مربوط به خطوط اراک- ملایر و  سمنگان- شازند است.

کد مطلب 1773071

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