راه اندازی قطار اراک به تهران و خلیج فارس در دستور کار است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال الدین کوکنار شامگاه روز چهارشنبه در نشست خبری شورای حمل و نقل استان افزود: راه اندازی قطار اراک به تهران با ظرفیت 300 نفر جزو برنامه های راه اهن است.

وی اظهار داشت: طرح دو خطه ایستگاه قم تا اراک به طول 140 کیلومتر با 420 میلیارد اعتبار و برای بالا بردن سرعت و ایمنی این مسیر از دیگر برنامه هاست.

کوکنار با بیان اینکه جابجایی مسافر در هشت ماهه اول سال نسبت به پارسال 2.6 افزایش دارد، گفت: بار صادراتی از استان نیز در همین مدت نسبت به پارسال 43 درصد و بارگیری 15 درصد رشد داشته است.

وی تبدیل گذرگاه های همسطح به غیرهمسطح، بازسازی خطوط ایستگاه ها و سالن ها را ازدیگر برنامه های این اداره عنوان کرد و افزود: طی دو سال گذشته 205 کیلومتر از خطوط فرسوده راه آهن استان بازسازی شده است.

بازسازی 205 کیلومتر فرسوده خطوط راه آهن



مدیر کل راه آهن استان مرکزی ادامه داد: راه آهن استان مرکزی هم اکنون 304 کیلومتر خط اصلی و 56 کیلومتر خط فرعی دارد که بازسازی این خطوط موجب افزایش سرعت قطارهای این مسیرها از 80 کیلومتر در ساعت به 120 کیلومتر در ساعت شده است.

وی خاطرنشان کرد: استان مرکزی دارای 15 ایستگاه است که از این تعداد دو ایستگاه اصلی است و مربوط به خطوط اراک- ملایر و سمنگان- شازند است.