رسالت روابط عمومی ادارات بهبود وضعیت خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حیدری آزاد صبح یکشنبه در نشست خبری با مسئولان روابط عمومی ادارات و خبرنگاران با تاکید بر اهمیت جایگاه روابط عمومی ادارات اظهار کرد: مسئولان روابط عمومی با ایجاد تعامل میان مدیران و مردم می توانند علاوه بر بهبود خدمت رسانی به مردم، در جهت رفع کاستی های ادارت و سازمان خود گام های موثری بردارند.

فرماندار قوچان در این جلسه که با هدف گسترش تعامل و هماهنگی میان مسئولان روابط عمومی ادارات و سازمان ها و اصحاب رسانه برگزار شد افزود: تعامل میان مسئولان روابط عمومی و اصحاب رسانه است که می تواند باعث اطلاع رسانی صحیح و دلگرمی مردم و مسئولان شود.

حیدری آزاد تاکید کرد: مسئولان روابط عمومی باید یک ارتباط مثبت میان مسئولان و مردم ایجاد کنند تا با اطلاع رسانی صحیح، کارهای انجام شده ادارات نادیده گرفته نشود.

وی با تاکید بر تحکیم ارتباط میان مسئولان روابط عمومی و اصحاب رسانه تصریح کرد: تعامل و همکاری مستمر با اصحاب رسانه علاوه بر نمایان شدن اقدامات صورت گرفته برای مردم به مسئولان در پیشبرد هر چه بهتر امور کمک خواهد کرد.

