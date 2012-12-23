نقی سلیمانی، میانسالی «پیامبر» (ص) را به نیمه رساند

نقی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تالیف و تجدید چاپ مجلدات تازه‌ای از رمان پیامبر خبر داد و گفت: پنجمین جلد از رمان پیامبر همزمان با نمایشگاه کتاب امسال و با موضوع بزرگسالی پیامبراکرم (ص) منتشر شد و جلد ششم این رمان نیز با موضوع میانسالی پیامبر اکرم (ص) در دو بخش تالیف می‌شود که بخش نخست آن به ناشر تحویل شده است. بخش دوم این کتاب را در دست نگارش دارم و تقریبا تا نیمه تالیف شده است.

وی افزود: مجلدات بعدی این کتاب نیز به دوران کلانسالی پیامبر باز می‌گردد که هنوز مراحل تحقیق و پژوهش آن به طور جدی آغاز نشده است.

سلیمانی همچنین از تجدید چاپ مجلدات پیش از تولد، کودکی، نوجوان و جوانی پیامبراکرم (ص) از این مجموعه برای چهارمین نوبت از سوی موسسه انتشارات به‌نشر خبر داد و گفت: انتشارات قدیانی نیز به تازگی کتاب «دریا اسب من شده است» را که با موضوع زندگانی شمس تبریزی نوشته‌ام، تجدید چاپ کرده است.

وی در پاسخ به سئوالی درباره علت طولانی شدن نگارش رمان پیامبر و چگونگی کنار آمدن ناشر با این موضوع نیز گفت: نوشتن داستان کوتاه مثل خانه‌سازی است، اما نوشتن رمان مثل شهرسازی است و به همین خاطر نوع چینش حوادث و رویدادهای آن و شخصیت‌پردازی در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. شخصیت پیامبر در کنار خود شکل‌دهنده شخصیت این افراد است و همین موضوع نگارش اثر در این زمینه را مشکل می‌کند.

سلیمانی به تازگی رمانی نیز با عنوان «دیوانه‌وار» برای انتشار در قالب طرح رمان نوجوان ایرانی به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان داده که از سوی هدی حدادی در دست تصویرگری است.