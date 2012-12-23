تربیت صحیح عامل بازدارنده از مفاسد اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان البرز شنبه شب با حضور حجت الاسلام سید مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

حجت الاسلام سید مرتضی حسینی در این مراسم با بیان اینکه تربیت سالم در مدارس مانع بروز بسیاری از مفاسد اجتماعی در جامعه می شود اظهارداشت: بسیاری از افراد بزه کار جامعه جزء افرادی هستند که ترک تحصیل کرده و از فضای آموزشی به دور بوده اند، در حالی که حضور در مدرسه می تواند در تربیت افراد نقش مهمی را ایفا کند و معلم به عنوان یک راهنما می تواند تاثیر مثبتی در زندگی فرد داشته باشد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دانش آموزان باید در یک مکان سالم و مطمئن به تحصیل بپردازند، افزود: از بزرگترین تهیدهای پیش روی مدارس، موضوع فرسودگی مدارس است که باید به موضوع توجه ویژه ای شود.

وی با اشاره به حادثه آتش سوزی مدرسه پیرانشهر و سوختن تعدادی از دانش آموزان یادآورشد: باید تجهیز مدارس در اولویت ها قرار بگیرد تا شاهد تکرار چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم.



حجت الاسلام حسینی در پایان این جلسه تصریح کرد: می بایست در انتخاب معلمان و مشاوران مدارس دقت بیشتری انجام گیرد تا کسانی به تعلیم آینده سازان جمهوری اسلامی بپردازند که پایبند آرمان های انقلاب اسلامی بوده و آموزه های دینی را به درستی و به نحو احسن به دانش آموزان آموزش دهند.

کمبود فضای آموزشی از بزرگترین مشکلات شهرستان البرز

محمدحسین تقوی رئیس آموزش و پرورش شهرستان البرز نیز در این جلسه اظهارداشت: کمبود فضای آموزشی را از مهمترین مشکلات این شهرستان دانست.

وی، کمبود سرانه فضای آموزشی و ورزشی را نسبت به استاندارد کشوری را از مشکلات عمده این شهرستان عنوان کرد و افزود: با توجه به تعداد بالای دانش آموزان شهرستان البرز خواستار رسیدگی به مشکلاتی نظیر نوسازی و بازسازی مدارس فرسوده شد.



وی بیان کرد: ٨٧ فضای آموزشی در شهرستان وجود دارد که پاسخگوی این تعداد دانش آموز نیست و این در حالی است که ازاین تعداد مدرسه هم برخی نیاز به بازسازی دارند و با توجه به ساخت شهرک مهرگان در محمدیه و مهاجرت پذیربودن شهرستان باید سرانه سطح فضای آموزشی به کیفیت مطلوبی ارتقا پیدا کند درغیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد.

تقوی نبود استخر سرپوشیده در شهرستان البرز را از دیگر مشکلات آموزش و پرورش عنوان و تصریح کرد: با توجه به مصوبه وزارت آموزش و پرورش در خصوص آموزش رشته شنا خواستار توجه ویژه مسئولان به این امر شد.