  1. بین الملل
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۰۸

"آیده" خواستار خودداری انگلیس از خروج از اتحادیه اروپا شد

"آیده" خواستار خودداری انگلیس از خروج از اتحادیه اروپا شد

وزیر خارجه نروژ از انگلیس خواست تا بجای خروج از اتحادیه اروپا، به مزایایی حضور در آن فکر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، هر چند نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست اما با این وجود به بازار واحد اروپا دسترسی دارد و انگلیس نیز در نظر دارد تا از همین روش استفاده کرده و از خارج اتحادیه اروپا بر این اتحادیه تاثیر بگذارد.

اما "اسپن آیده" وزیر خارجه نروژ معتقد است که انگلیس در صورت استفاده از آن و خروج از اتحادیه اروپا، تاثیر کمی بر آن خواهد داشت.

هر چند آیده شخصا طرفدار پیوستن به اتحادیه اروپا است اما رای دهندگان نروژی تا کنون دوبار در سالهای 1972 و 1994 با پیوستن به این اتحادیه مخالفت کرده اند.

موضوع جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا از ماه گذشته میلادی و پس از شکست مذاکرات لندن با اتحادیه بر سر بودجه آتی و همچنین بازار مشترک شکل جدی به خود گرفت.

کد مطلب 1773095

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