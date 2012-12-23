استفاده از تکنولوژی های نوین ظرفیت تولید را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر عالیخانی افزود: وجود صنایع بزرگ و مادر در این شهرستان، ظرفیت های بزرگ کشاورزی، دامپروری و دسترسی آسان به حمل و نقل ترکیبی شرایط مطلوب برای جذب سرمایه گذار و افزایش تولید را در این شهرستان فراهم آورده است.



گفتنی است در استان مرکزی ماهانه 50 هزار تن گوشت سفید تولید می شود که 25 هزار تن آن مازاد مصرف استان است که به استانهای همسایه صادر می شود.



اجرای طرح های عمرانی راه و شهرسازی استان مرکزی در آینده ای نزدیک



مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی از اجرای و بهره برداری طرح های عمرانی راه و شهرسازی استان مرکزی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: تقاطع غیر هم سطح بسیج به طول سیصد و 7 متر و هفده متر عرض، کنار گذر شمالی اراک به طول 52 کیلومتر، روشنایی محور اراک - راهجرد به طول 52 کیلومتر رفت و برگشت، یکصد و ده کیلومتر راه روستایی و یازده هزار و 200 واحد مسکن مهر با محوریت هزار و چهارصد و 40 واحدی امام صادق اراک از مهمترین این طرح ها هستند.



غلامرضا خرمی خرمی با اشاره به وجود117 نقطه حادثه خیز در استان افزود: 32 نقطه حادثه خیز در استان اصلاح شده است.



وی در پایان اظهار داشت: استان مرکزی رتبه اول کشوری از نظر مدیریت املاک و حقوقی در رفع تصرفات اراضی ملی را از آن خود کرده است.



جلسه آموزشی کارکنان ادارات دولتی در دلیجان



جلسه آموزش فضای مجازی با عنوان فرصت ها و تهدیدات با حضور مربیان پرورشی آموزش و پرورش ،کارشناسانITادارات دولتی و کارکنان فرمانداری شهرستانهای دلیجان،خمین و محلات توسط رییس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی استان مرکزی برگزار شد.

در این جلسه رئیس پلیس فتا به تشریح روشهای نشر اطلاعات و عواقب ناشی از قرار دادن اطلاعات شخصی در سایت ها ، وبلاگ ها و صفحات اجتماعی پرداخت.

سرگرد نوروزی نسبت به ضرورت جداسازی شبکه های اینترانت سازمانی از شبکه اینترنت تاکید کرد و عواقب اتصال فلش مموری حاوی اطلاعات سازمانی را به شبکه اینترنت برای حاضران مورد اشاره قرار داد.

وی به کاربران توصیه کرد: هویت واقعی و شماره تلفن و آدرس خود را در سایتهای نامعتبر قرار ندهند،اطلاعات شخصی خود را بر روی حافظه های جانبی نگهداری کنند و قبل از اتصال رایانه به اینترنت حافظه جانبی را از سیستم جدا نمایند.