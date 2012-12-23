اخبار متناقض درباره العبسی/سند کمک حریری به مخالفان سوری فاش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار لبنان روز گذشته به نقل از برخی منابع از بازگشت شاکر العبسی سرکرده جنبش فتح الاسلام به همراه 100 نفر از همراهانش به اردوگاه صبرا و شاتیلا خبر داده بود.

این منابع اعلام کرده بودند که شاکر العبسی در حال برنامه ریزی برای انجام یک عملیات در بیروت (پایتخت لبنان) است.

این در حالی است، شبکه OTV لبنان امروز به نقل از منابع رسمی در این کشور اعلام کرد: آنچه درباره بازگشت شاکر العبسی به لبنان مطرح شده، دروغ است و وی دو سال پیش در سوریه کشته شده است.

افشای سند کمک حریری به مخالفان سوری

- پایگاه خبری بیروت آبزرور روز گذشته با انتشار سندی از کمکهای تجهیزاتی "سعد الحریری" رئیس جریان المستقبل به گروهکهای مسلح در سوریه پرده برداشت.

بر اساس این سند، حریری یکی از عاملان اصلی تامین تجهیزات ارتباط ماهواره ای گروهکهای مسلح در سوریه بوده و در این راستا، کمکهای شایان توجهی به مخالفان نظام اسد داشته است.

این در حالی است که پایگاه خبری بیروت آبزرور وابسته به جریان "سمیر الجعجع" از همپیمانان حریری است و انتشار این سند در پی ایجاد برخی اختلافات میان این دو بوده است.

از سوی دیگر، گفته می شود مسئول رسانه ای جریان المستقبل به پایگاه بیروت آبزرور، پیشنهاد 500 هزار دلاری برای عدم انتشار این سند داده است.

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