خبرگزاری "مهر" ابتدای مهرماه امسال گزارش داد: ایده‌هایی "اقتصادی-سیاسی" در برخی زیرمجموعه‌های دولت مطرح است که درصورت نهایی شدن آن، یارانه ماهانه نقدی 90 هزار تومانی به ازای هر ایرانی از محل آزادسازی نرخ ارز اختصاص خواهد یافت.

یکی از این ایده‌ها که حتی بالاترین مقامات اقتصادی دولت نیز آن را آنالیز کرده‌‌اند، نسخه جدید ارزی یارانه نقدی است. براساس این ایده و درصورت نهایی شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ غیر مرجع ( حدود 2460 تومان) از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد.

برهمین اساس، برخی مقامات اقتصادی دولت محاسبه کرده‌اند که از محل آزادسازی نرخ ارز ( ارز تک نرخی بالای 2226 تومان)، سهم هر ایرانی از این محل سالیانه بیش از یک میلیون تومان و ماهیانه حدود 90 هزار تومان خواهد بود.

حال، اگر یارانه نقدی موجود (45 هزار و 500 تومان) را با این یارانه جدید ارزی (90 هزار تومان ) جمع کنیم، بیش از 140 هزار تومان می‌شود. در واقع وعده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای سه برابر کردن یارانه نقدی با این ایده "اقتصادی-سیاسی" نیز محقق خواهد شد.

واکنش گسترده به ایده یارانه ارزی

انتشار این خبر که بازتاب وسیعی در رسانه‌های کشور داشت، واکنش‌های متفاوتی از سوی دولتمردان و مجلسی‌ها را به دنبال داشت.

احمدتوکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفت: دولت الان اجازه می خواهد که ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد. البته برای سیاسی کاری انتخاباتی به نظرشان مفید می رسد.

وی در عین حال، پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازارغیرمرجع از محل آزادسازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه را غیرقانونی و خیانت به مردم دانست.

این در حالی است که موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هزینه کردن درآمد ارزی برای پرداخت یارانه های نقدی غیرقانونی است، گفت: اگر قوه مجریه برخلاف قانون رفتار کند، مجلس براساس وظایفی که برعهده دارد، اقدامات لازم را در برخورد با دولت انجام خواهد داد.

در همین حال، محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یارانه نقدی ارزی را به صلاح کشور ندانست و گفت: در شرایط فعلی افزایش میزان یارانه نقدی راهگشای وضعیت اقتصادی کشور نیست، چون این اقدام منجر به خلق ثروت نمی‌شود.

دولتی‌ها ابتدا نه تایید و نه تکذیب کردند



همه واکنش‌ها ادامه داشت تا اینکه برخی مقامات دولتی ابتدا این خبر را نه تائید و نه تکذیب کردند ولی پس از بازتاب گسترده این خبر، آمدند و گفتند چنین چیزی نیست.

مجلس ممنوع کرد

در ادامه مجلس شورای اسلامی وارد میدان شد و قانون ممنوعیت پرداخت یارانه از محل از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت را تصویب و شورای نگهبان آن را تائید کرد؛ قانونی که رئیس جمهور آن را در زمان مقرر ابلاغ نکرد تا علی لاریجانی آن را ابلاغ کند: "رئیس مجلس در پی تاخیر رئیس جمهوری، قانون حمایت از سرمایه گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور (ممنوعیت پرداخت یارانه نقدی از محل فروش ارز ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت ) را ابلاغ کرد."

باید مابه‌التفاوت نرخ ارز را به مردم بدهیم

حال پس از گذشت 3 ماه از خبر اولیه خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در گفتگوی اقتصادی پس از خبری سراسری 21 شبکه اول سیما می گوید: "ما باید مابه التفاوت نرخ ارز را به همین مردم برگردانیم، از نظر من ارز 1226 تومان است، مردم نشان دادند که خوب می توانند آن را حفظ کنند، اصلاً بیت المال به این شکل را باید بین مردم تقسیم کنیم. دولت به جای مردم نشسته و می گوید برای آموزش، بهداشت و فرهنگ شما من تصمیم می گیرم. البته بخشی از امنیت، انتظامات و فرهنگ کار حکومت است اما چرا باید همه کارها دست حکومت باشد؟"

به هر حال، باید منتظر ماند و دید دولت وعده سه برابر کردن یارانه نقدی را با چه شیوه و شگردی می خواهد اجرا کند؛ دولتی که می‌خواهد هدفمندی یارانه‌ها در همین دولت - بنا به گفتگو رئیس جمهور- تعیین تکلیف نهایی شود اما مجلس شورای اسلامی هم با ابزارهای خود، فعلا مانع از این امر شده است.