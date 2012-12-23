لیگ بسکتبال نیم فصل خیلی خوبی نداشت اما یک حسن داشت

فرزاد کوهیان که پس از سال‎ها مربیگری در اصفهان امسال با تیم همیاری زنجان در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور شرکت کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر ارزیابی خود از نیم فصل نخست این رقابت‎ها را تشریح کرد و اظهارداشت: تشکیل دیرهنگام و دیرآماده شدن تیم‎ها پیش از شروع مسابقات باعث شد که آنها خیلی زود و به موقع به شرایطی که برای حضور در رقابت‎ها لازم دارند، نرسند.

وی ادامه داد: از طرفی مجاز بودن تیم‎ها به جذب یک بازیکن خارجی باعث می‎شود آنها انگیزه خیلی زیادی برای استفاده از این سهمیه حداقل در آغاز نیم فصل نخست نداشته باشند. استفاده از تنها یک بازیکن خارجی تغییر آنچنان زیادی را در ترکیب تیم‌ها ایجاد نمی‎کند در حالیکه به کارگیری دو بازیکن خارجی تغییرات زیادی را به همراه دارد. به همین دلیل بیشتر تیم‎ها حساسیت زیادی برای جذب یار خارجی در نیم فصل گذشته نداشتند.

سرمربی تیم بسکتبال همیاری زنجان با بیان اینکه برخی تیم‎ها در میانه نیم فصل اقدام به جذب بازیکن کردند و برخی هم این برنامه را برای نیم فصل دوم به بعد در دستور کار قرار داده‎اند، تصریح کرد: این موضوع هم عاملی بود که بر چگونگی پیگیری دیدارها در نیم فصل نخست تاثیر گذاشت.

کوهیان با تاکید بر اینکه به طور حتم شرایط تیم‌ها برای ادامه دیدارهای‌شان از نیم فصل دوم به بعد تغییر خواهد کرد، گفت: قطعا از نیم فصل دوم کیفیت بازی‎ها به مراتب بهتر خواهد شد اما در کل اگر روندی ایجاد شود که بر اساس آن تیم‌ها خیلی زودتر و به موقع تشکیل شوند و با آمادگی کامل مسابقات را آغاز کنند، نیم فصل نخست هم به مراتب بهتر از این برگزار خواهد شد.

وی در مورد بزرگترین حسن نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به چگونگی برنامه ریزی و زمانبندی دیدارها اشاره کرد و اظهارداشت: بیشتر بازی‎ها با یک هفته فاصله برگزار شد. وجود فاصله مناسب میان تیم‌ها به تیم‎ها کمک می‎کرد تا بتوانند از یک بازی تا بازی آینده فرصت لازم را داشته باشند تغییرات مورد نظر و لازم را در ترکیب خود ایجاد کنند به خصوص اینکه فاصله میان محل استقرار و تمرین برخی تیم‎ها خیلی زیاد بود.

سرمربی تیم بسکتبال همیاری زنجان همچنین در مورد عملکرد تیمش در دور رفت نخست رقابت‎های لیگ برتر توضیح داد و یادآور شد: در نیم فصل بدشانسی آوردیم. پویا تاجیک زمان بیشتری برای آماده سازی لازم داشت و نتوانست در زمان پیش‌بینی شده به تمرینات بازگردد. از طرفی در زمانی که بازیکنانم به هماهنگی مطلوب رسیده بودند آسیب دیدگی سعید داورپناه ضربه بزرگی برای تیم‎مان بود. این دو عامل باعث شد در هماهنگی نوسان داشته باشیم و به ثبات لازم نرسیم.

کوهیان تاکید کرد: البته این مسائل در نوع بسکتبال و چگونگی بازی تیم‎مان تاثیر گذاشت وگرنه به لحاظ نتیجه، تا حد زیادی به خواسته‌های‌مان رسیدیم. فعلا هم که تیم چهارم جدول هستیم و در برنامه داریم که در پایان نیم فصل دوم این جایگاه را ارتقا دهیم یا حداقل آن را ارتقا دهیم.

سرمربی تیم بسکتبال همیاری زنجان با بیان اینکه جذب یک بازیکن خارجی در برنامه داریم از تمام هواداران بسکتبال زنجان و مسئولان که حامی تیمش هستند،تشکر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر پنجشنبه گذشته به پایان رسید. این رقابت‎ها از پنجشنبه آینده وارد نیم فصل دوم می‎شود.