لیگ بسکتبال نیم فصل خیلی خوبی نداشت اما یک حسن داشت

فرزاد کوهیان که پس از سالها مربیگری در اصفهان امسال با تیم همیاری زنجان در مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور شرکت کرد، در گفتگو با خبرنگار مهر ارزیابی خود از نیم فصل نخست این رقابتها را تشریح کرد و اظهارداشت: تشکیل دیرهنگام و دیرآماده شدن تیمها پیش از شروع مسابقات باعث شد که آنها خیلی زود و به موقع به شرایطی که برای حضور در رقابتها لازم دارند، نرسند.
وی ادامه داد: از طرفی مجاز بودن تیمها به جذب یک بازیکن خارجی باعث میشود آنها انگیزه خیلی زیادی برای استفاده از این سهمیه حداقل در آغاز نیم فصل نخست نداشته باشند. استفاده از تنها یک بازیکن خارجی تغییر آنچنان زیادی را در ترکیب تیمها ایجاد نمیکند در حالیکه به کارگیری دو بازیکن خارجی تغییرات زیادی را به همراه دارد. به همین دلیل بیشتر تیمها حساسیت زیادی برای جذب یار خارجی در نیم فصل گذشته نداشتند.
سرمربی تیم بسکتبال همیاری زنجان با بیان اینکه برخی تیمها در میانه نیم فصل اقدام به جذب بازیکن کردند و برخی هم این برنامه را برای نیم فصل دوم به بعد در دستور کار قرار دادهاند، تصریح کرد: این موضوع هم عاملی بود که بر چگونگی پیگیری دیدارها در نیم فصل نخست تاثیر گذاشت.
کوهیان با تاکید بر اینکه به طور حتم شرایط تیمها برای ادامه دیدارهایشان از نیم فصل دوم به بعد تغییر خواهد کرد، گفت: قطعا از نیم فصل دوم کیفیت بازیها به مراتب بهتر خواهد شد اما در کل اگر روندی ایجاد شود که بر اساس آن تیمها خیلی زودتر و به موقع تشکیل شوند و با آمادگی کامل مسابقات را آغاز کنند، نیم فصل نخست هم به مراتب بهتر از این برگزار خواهد شد.
وی در مورد بزرگترین حسن نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور به چگونگی برنامه ریزی و زمانبندی دیدارها اشاره کرد و اظهارداشت: بیشتر بازیها با یک هفته فاصله برگزار شد. وجود فاصله مناسب میان تیمها به تیمها کمک میکرد تا بتوانند از یک بازی تا بازی آینده فرصت لازم را داشته باشند تغییرات مورد نظر و لازم را در ترکیب خود ایجاد کنند به خصوص اینکه فاصله میان محل استقرار و تمرین برخی تیمها خیلی زیاد بود.
سرمربی تیم بسکتبال همیاری زنجان همچنین در مورد عملکرد تیمش در دور رفت نخست رقابتهای لیگ برتر توضیح داد و یادآور شد: در نیم فصل بدشانسی آوردیم. پویا تاجیک زمان بیشتری برای آماده سازی لازم داشت و نتوانست در زمان پیشبینی شده به تمرینات بازگردد. از طرفی در زمانی که بازیکنانم به هماهنگی مطلوب رسیده بودند آسیب دیدگی سعید داورپناه ضربه بزرگی برای تیممان بود. این دو عامل باعث شد در هماهنگی نوسان داشته باشیم و به ثبات لازم نرسیم.
کوهیان تاکید کرد: البته این مسائل در نوع بسکتبال و چگونگی بازی تیممان تاثیر گذاشت وگرنه به لحاظ نتیجه، تا حد زیادی به خواستههایمان رسیدیم. فعلا هم که تیم چهارم جدول هستیم و در برنامه داریم که در پایان نیم فصل دوم این جایگاه را ارتقا دهیم یا حداقل آن را ارتقا دهیم.
سرمربی تیم بسکتبال همیاری زنجان با بیان اینکه جذب یک بازیکن خارجی در برنامه داریم از تمام هواداران بسکتبال زنجان و مسئولان که حامی تیمش هستند،تشکر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر پنجشنبه گذشته به پایان رسید. این رقابتها از پنجشنبه آینده وارد نیم فصل دوم میشود.
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