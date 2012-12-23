5700 هکتار از اراضی ملایر برای واگذاری به متقضیان بخش کشاورزی استعدادیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی همدان گفت: نخستین آموزشگاه رانندگی برای راکبان موتور سیکلت در شهرستان بهار راه اندازی می شود.

حسین طلایی افزود: از این پس راکبان موتور سیکلت نیز همانند افرادی که برای گرفتن گواهینامه خودرو اقدام کرده اند باید برای دریافت گواهینامه موتور در این آموزشگاه ها نامنویسی و مراحل پیش بینی شده را بگذرانند.

وی اضافه کرد: راکبان موتور سیکلت به صورت علمی با مباحث مربوط به راهنمایی و رانندگی آشنا شده و به صورت تئوری و عملی آموزش های لازم ارائه می شود.

وی گفت: راکبان موتور سیکلت در این آموزشگاه با نحوه رانندگی با انواع موتور سیکلت آشنا می شوند و در صورت داشتن مهارت و قبولی در آزمون آیین نامه و رانندگی، گواهینامه دریافت می کنند.

30 هزار صندوق صدقه در نهاوند نصب شده است

رئیس کمیته امداد نهاوند گفت: در حال حاضر 30 هزار صندوق کوچک و بزرگ در سطح شهر و معابر عمومی، اصناف و منازل نصب شده و به صورت ماهانه کمکهای مردمی را جمع آوری می کند.

علی کاویانی گفت: به طور متوسط در سال جاری ماهانه 500 میلیون ریال صدقه در نهاوند جمع آوری شده که صرف رسیدگی به امور فقرا می شود.

وی افزود: مجموع صدقات جمع آوری شده از طریق صندو قهای صدقات، صرف امور فرهنگی، تامین مسکن، تامین جهیزیه، دادن مستمری به مستمری بگیران و اشتغال نیازمندان تحت پوشش این نهاد می شود.

استعدادیابی پنج هزارو 750 هکتار از اراضی ملایر

معاون استاندار همدان و فرماندار ویژه ملایر از استعدادیابی پنج هزارو 750 هکتار از اراضی منابع طبیعی این شهرستان برای واگذاری به طرح های توسعه کشاورزی خبر داد

حسن خیریانپور همچنین از تصویب 67 طرح در کارگروه توسعه بخش کشاورزی این شهرستان خبر داد و عنوان کرد: این تعداد طرح با سرمایه گذاری دو میلیارد و 800 میلیون تومان و اشتغالزایی برای 116 نفر به تصویب رسید.

وی یادآور شد: 63 طرح از این تعداد با 653 میلیون تومان و پیش بینی اشتغال 64 نفر مربوط به طرح های کوچک بخش کشاورزی است.

خیریانپور همچنین از تصویب چهار طرح بزرگ صنعتی وابسته به کشاورزی خبر داد و افزود: این چهار طرح با سرمایه گذاری دو میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 52 نفر مصوب شد.

معاون استاندار همدان میزان تسهیلات طرحهای عقد قراداد و پرداخت شده را هفت میلیارد و 767 میلیون تومان عنوان کرد.

وی با اشاره به استعدادیابی پنج هزارو 750 هکتار از اراضی منابع طبیعی این شهرستان برای واگذاری طرح های توسعه کشاورزی، عنوان کرد: از این میزان 352 هکتار، معادل 32 درصد استان برای توسعه بخش کشاورزی ملایر به صورت قطعی واگذار شده است.

حوزه علمیه کبودراهنگ 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مسئول پروژه ساخت حوزه علمیه برادران کبودراهنگ از پیشرفت 20 درصدی این پروژه خبر داد.

محمد هاشمی با بیان اینکه ساخت این بنا به طور رسمی از سال 88 در مرکز کبودراهنگ شروع شده، بیان کرد: مساحت پروژه حوزه علمیه در سه هزار و 700 مترمربع، در حال احداث است.

وی ادامه داد: تاکنون برای این پروژه 11 میلیارد ریال هزینه شده است.

هاشمی یادآور شد: بودجه این پروژه از محلهای 800 میلیون تومان توسط دولت، 150 میلیون تومان از سوی خیران و 150 میلیون تومان کمک‌های حوزه علمیه بوده است.

وی پیشرفت فیزیکی پروژه مدرسه علمیه برادران شهرستان کبودراهنگ را 20 درصد اعلام کرد و یادآور شد: با توجه به کمبود اعتبار پیش‌بینی می‌شود با تزریق اعتبار این پروژه زودتر به بهره‌برداری برسد.

‌گشت شبانه راهور در شهرستان بهار فعال شد

رئیس پلیس راهور شهرستان بهار گفت: ‌گشت شبانه راهور در شهرستان فعال شده و با خودروهای سنگین که در سطح شهر تردد می کنند، برخورد می شود.

سیروس عمید اظهار داشت: در 12 مسجد و 21 آموزشگاه شهرستان بهار دوره آموزشی برگزار شده و آموزش برای رانندگان عمومی و دستگاه های اجرایی ارائه شده است.

وی عنوان کرد: در ماههای مهر و آبان نسبت به مدت مشابه سال قبل در مجموع 44 درصد در تصادفات جرحی کاهش وجود داشت.

وی گفت: همچنین در چهار ماهه گذشته هزار و 100 دستگاه موتور سیکلت و 544 دستگاه خودرو متخلف در شهرستان بهار توقیف شده است.

وی از جذب بازرسان نامحسوس در شهرستان بهار خبر داد و گفت: 30 نفر به عنوان بازرس نامحسوس در شهرستان برای همکاری جذب شده که با پلیس راهور در زمینه های گوناگون همکاری می کنند.

کشف و ضبط 1400 عینک قلابی دید در شب در ملایر

فرمانده انتظامی ملایر از کشف و ضبط هزار و 400 عدد عینک قلابی دید در شب توسط نیروی انتظامی این شهرستان خبر داد.

ابراهیم سعیدی گفت: بر اساس فعالیتهای شناسایی و پلیسی مشخص شد که یک شرکت خصوصی به مالکیت فردی به هویت معلوم نسبت به پخش عینکهای قلابی دید در شب از طریق شبکه های غیر مجاز ماهواره در این شهرستان اقدام کرده است.

ابراهیم سعیدی افزود: ماموران کلانتری 13 ولی عصر(عج) بلافاصله در یک افدام ضربتی تعداد هزارو 400 عدد عینک به همراه 210 حلقه سی دی مربوطه را کشف و ضبط کردند.

وی گفت: در این راستا خانواده ها باید هوشیار بوده و فریب افراد سودجو و فرصت طلب را نخورند.

کبودرآهنگی ها دو کیلو طلا برای بازسازی عتبات اهدا کردند

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات کبودرآهنگ از کمک بیش از دو کیلوگرم طلا و 100میلیون تومان توسط مردم کبودراهنگ برای بازسازی عتبات عالیات خبر داد.

محمد هاشمی اظهار داشت: این کمک های نقدی و غیر نقدی برای بازسازی عتبات عالیات جمع آوری شده است.

وی عنوان کرد: مبالغ جمع آوری شده برای بازسازی حرم مطهر و ملکوتی ائمه اطهار(ع) مدفون در کشور عراق هزینه خواهد شد.

هاشمی بیان کرد: این ستاد ضمن دعوت از تمام صاحبان صنایع و کارخانه داران، آمادگی خود را برای ارسال این گونه محموله ها به عتبات عالیات اعلام می کند.

وی تاکید کرد: مردم در قبال دریافت قبض معتبر نذور خود را اهدا می کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.