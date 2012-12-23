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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۳۹

مرادی به مهر خبر داد:

هشت دفتر پیشخوان در قم فعال است

هشت دفتر پیشخوان در قم فعال است

قم - خبرگزاری مهر: معاون سجلی و حقوقی اداره کل ثبت احوال استان قم از فعالیت هشت دفتر پیشخوان در این استان و افزایش سه دفتر پیشخوان تا پایان سال خبر داد.

خلیل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:‌ سازمان ثبت احوال سه ماموریت اصلی دارد که شامل تنظیم و ثبت وقایع حیاتی، اسناد هویتی و تابعیتی ایرانیان و تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور می شود.

وی گفت: این ماموریت ها شامل 9 ماموریت کلان با 27 هدف کیفی می شود.
 
سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان قم بیان کرد: در حال حاضر سازمان ثبت احوال در 2 بخش حاکمیتی و تصدی گری فعالیت می کند که بخش تصدی گری آن از سال 89 با افتتاح نخستین دفتر پیشخوان در قم آغاز بکار کرده است.
 
وی گفت: در حال حاضر در قم هشت دفتر پیشخوان فعال است و تا پایان سال نیز سه دفتر پیشخوان دیگر برای ارائه خدمات تصدی گری اضافه می شود.
 
مرادی بیان کرد: در 9 ماهه نخست سالجاری 534 هزار و 538 خدمت توسط دفاتر پیشخوان در قم ارائه شده است.
کد مطلب 1773123

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