هشت دفتر پیشخوان در قم فعال است

خلیل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد:‌ سازمان ثبت احوال سه ماموریت اصلی دارد که شامل تنظیم و ثبت وقایع حیاتی، اسناد هویتی و تابعیتی ایرانیان و تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیتی کشور می شود.

وی گفت: این ماموریت ها شامل 9 ماموریت کلان با 27 هدف کیفی می شود.



سرپرست اداره ثبت احوال شهرستان قم بیان کرد: در حال حاضر سازمان ثبت احوال در 2 بخش حاکمیتی و تصدی گری فعالیت می کند که بخش تصدی گری آن از سال 89 با افتتاح نخستین دفتر پیشخوان در قم آغاز بکار کرده است.



وی گفت: در حال حاضر در قم هشت دفتر پیشخوان فعال است و تا پایان سال نیز سه دفتر پیشخوان دیگر برای ارائه خدمات تصدی گری اضافه می شود.



مرادی بیان کرد: در 9 ماهه نخست سالجاری 534 هزار و 538 خدمت توسط دفاتر پیشخوان در قم ارائه شده است.