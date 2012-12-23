تماشاگران با درک صحیح از شرایط به یاری صنعت نفت بیایند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بنادری شنبه شب در نشست خبری با اهالی رسانه و مطبوعات در محل هتل پارسیان آبادان با اشاره به اینکه تماشاگران ابزار بسیار قوی و خوبی برای دستیابی تیم به موفقیت است، اظهار کرد: در این شرایط خاص هر واکنش منفی می تواند تاثیر نامناسبی بر روی تیم بگذارد.

بنادری افزود: ما به تماشاگران نیاز داریم و اگر ادعا می کنیم که آبادان و خوزستان طلایه دار فوتبال کشور بوده پس تماشاگرانش هم بایستی بهترین تماشاگران کشور باشند و با صبر ودرک موقعیت در شرایط حساس و اعتقاد به اصل خودباوری و همراهی مدیران ارشد در تهران و همراهی و همکاری بسیار خوب اصحاب رسانه بتوانیم گامهای موثرتری در جهت کسب موفقیتهای بیشتر تیم نفت برداریم.

به گفته وی، پیروزی دست یافتنی است به شرط آنکه فعل خواستن را اجرا کنیم. در زمان حاضر در شرایط خاصی قرار گرفته ایم و در این شرایط همراهی همگان را می طلبیم.



نائب رئیس هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان تصریح کرد: اصحاب رسانه در همه دوره های گذشته، رسالت خود را به خوبی ایفا کرده اند، کار هنرمند و اهالی قلم هنر والایی است و هر گاه که در خدمت مردم و اقشار جامعه بوده این رسالت نقش ارزنده خود را به خوبی نشان داده است و انتظاری هم جز این نمی رود.



بنادری یادآور شد: تعهدی که در قاموس هنر، هنرمند و اهل قلم است امانتداری و حفظ کرامت انسانی است که این رسالت را اصحاب رسانه به خوبی به انجام رسانده اند.



وی با بیان اینکه هیئت مدیره تیم کسانی هستند که از تجربه کافی کار برخوردارند از توکل به خدا، همدلی و همراهی تمامی اعضای کادر مدیریتی باشگاه، تماشاگران و اصحاب رسانه به عنوان عوامل موثر در بقای تیم در لیگ برتر باشگاه های کشور یاد کرد.



وی گفت: امید به پیروزی به عنوان یک اصل مهم و تاثیر گذار در کسب موفقیت تیم باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

