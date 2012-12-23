«جگر گرگ» زیر دندان داوران جشنواره داستان انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله الوندی درباره اثر جدیدش، «جگر گرگ» گفت: این رمان اولین بخش از یک سه گانه است که بخش سوم این رمان سال گذشته با عنوان «مرغ هوا» در چهارمین جشنواره داستان انقلاب در بخش نوجوان برگزیده شد و بخش دوم از این سه گانه را نیز با عنوان «میراب» در دست نگارش است.

الوندی ادامه داد: رمان «جگر گرگ»داستان دو نسل قبل تر از نوجوانانی است که در رمان «مرغ هوا» فعالیت سیاسی داشتند و از لحاظ توالی، اتفاقات آن پیش تر از رمان «مرغ هوا» روی داده است.

این نویسنده در ادامه گفت: حوادث رمان «جگر گرگ» به اتفاقات بعد از 28 مرداد در منطقه غرب کشور که یک منطقه سرد سیر است برمی‌گردد. در این شهرغربی اتفاقاتی بین مردم و افرادی که شهر را اداره می‌کنند رخ می‌دهد و شخصیت سعدی که در رمان «مرغ هوا» فردی بالغ و میانسال است، در این رمان دوران نوجوانی وی مورد بررسی قرار گرفته است.

وی در خصوص ایده اصلی رمانش اظهار کرد: نویسنده در رمان «جگر گرگ» سعی دارد منش سیاسی که در شهرها و روستاها حاکم بوده و نوع نگاه فئودالیستی حاکم در شهرها و روستاها و تاثیرات آن بر شخصیت کلیدی چون سعدی و خانواده‌اش را بیان کند.

الوندی افزود: در این رمان پس از آشنایی با شخصیت‌های داستان، مسیر داستان به سمتی پیش می‌رود که سعدی که قهرمان منفعل اول داستان است، تبدیل به قهرمان تاثیر گذار در زندگی مردم شهر می‌شود.

وی در خصوص ارزیابی‌اش از جشنواره داستان انقلاب گفت: به نظر من این جشنواره یک جشنواره مولد است، همانگونه که مسئولان آن بارها این نکته را بیان کرده‌اند. زمانی که یک نویسنده مطمئن شود مراکز فرهنگی وجود دارند که از آثار خلاق و حرفه‌ای آنان حمایت مالی و پشتیبانی می‌کنند مطمئنا زمانی را صرف تولید اثر خوب و حرفه‌ای خواهد کرد.

وی یکی از نقاط ضعف جشنواره‌های داستان انقلاب را نبودن فضایی مناسب برای تعامل نویسندگان با هم ذکر کرد و گفت: متاسفانه دست اندرکاران این جشنواره در مراسم پایانی هیچگونه جلسات و نشست‌های تخصصی برای گپ و گفتگوی نویسندگان بر پا نمی‌کنند و لازم است که نویسندگان برگزیده با قصه‌خوانی که می‌تواند یکی از برنامه‌های این جلسات باشد با یکدیگر بیشتر آشنا شوند؛همچنین مسئولان می‌توانند با زمینه‌سازی برای انجام سفرهای گروهی نویسندگان با هدف تعامل بیشتر آنها تلاش کنند، زیرا این برنامه‌های جنبی می‌تواند در روند رشد جشنواره به میزان زیادی موثر واقع شود.

الوندی یکی دیگر از نقاط ضعف این جشنواره را چاپ نشدن آثار برگزیده سال گذشته ذکر کرد و گفت: با توجه به این که یک سال از برگزاری جشنواره چهارم گذشته است ولی متاسفانه هنوز آثار برگزیده به چاپ نرسیده است که اگر این رمانها زودتر به چاپ می‌رسید هم برای نویسنده نقش تشویقی داشت و هم سایر نویسندگان جوان می‌توانستند برای حضور در این جشنواره آثار را مطالعه کنند.

این داستان‌نویس تاکید کرد: خوشبختانه نویسندگان ما قابلیت نگارش رمان‌هایی را که بتواند مخاطبان جهانی داشته باشد، دارند ولی اینکه بگردیم و ببینیم شاخصه‌های جهانی چه هست تا طبق آنها اثری خلق کنیم به نظر من کار درستی نیست؛ نویسندگان ما ابتدا باید به این فکر باشند که رمان‌های خوب و خلاقانه با تکیه بر پایگاه‌های بومی خود به نگارش درآورند، سپس به فکر مطرح شدن آنها در سطح جهان باشند.