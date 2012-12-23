صیانت از مرزهای هویتی با ثبت احوال صورت می گیرد

محمد میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص هفته ثبت احوال و برنامه های این نهاد در این هفته اظهار داشت: نقش ویژه سازمان ثبت احوال در تولید آمارهای جمعیتی در کشور و نقش موثر و ویژه این سازمان در صیانت از مرزهای هویتی، شورای فرهنگ عمومی سوم دی ماه را به عنوان روز ثبت احوال نام گذاری کرد.

وی افزود: ثبت آمار وقایع حیاتی ولادت، وفات، طلاق و ازدواج و همچنین ارائه خدمات کارت های شناسایی، شناسنامه و کارت ملی از جمله وظایف ثبت احوال کشور است.

میرزایی ثبت به موقع و صحیح آمار به ویژه آمار مربوط به ولادت و وفات را از عوامل مهم رشد و شکوفایی هر جامعه دانست و بالا بردن میزان ثبت وقایع در مهلت قانونی را از اهداف و اقدامات مهم اداره ثبت احوال برشمرد.

هوشمند کردن کارت های شناسایی اولویت فعلی ثبت احوال

وی همچنین هوشمند کردن کارت های شناسایی را از اولویت های فعلی ثبت احوال برشمرد و ایمنی و امنیت هر چه بیشتر این نوع کارت ها در حفاظت از اطلاعات شخصی افراد را از عمده دلایل این رویکرد اعلام کرد.

وی در خصوص روزشمار و برنامه های ثبت احوال در این هفته اظهار داشت: سوم دیماه به نام ثبت احوال و فرهنگ سازی نام گذاری شده است.

میرزایی تصریح کرد: تبیین وظایف و گزارش عملکرد خدمات صورت گرفته توسط ثبت احوال نقشی مهم در فرهنگ سازی این مقوله در جامعه دارد.

مدیرکل ثبت احوال البرز گفت: مردم باید با ضرورت و چرایی ثبت احوال آشنا شده تا مساعدت و همکاری مطلوبی را با این نهاد داشته باشند.

وی ثبت احوال و اتقان اسناد هویتی، ثبت احوال و کارت هوشمند ملی، ثبت احوال و تولید و انتشار آمار جمعیتی، ثبت احوال و دولت الکترونیک، ثبت احوال و واگذاری امور تصدی گری و ثبت احوال و نظام جامع شناسایی ایرانیان را عناوین روزهای هفته ثبت احوال عنوان کرد و گفت: متناسب با نامگذاری های صورت گرفته برنامه ها و اقداماتی را دردستور کار خود داریم.

میرزایی تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی، حضور در برنامه های رسانه ای، تلاش برای معرفی ثبت احوال نوین با برگزاری همایش ها و جلسات در این هفته، ارائه گزارش عملکرد 9 ماهه اداره کل را از جمله برنامه های ثبت احوال در این هفته برشمرد.