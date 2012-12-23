آمازون، فروش تک نسخه کتاب در بریتانیا را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، آمازون بزرگترین سایت فروش اینترنتی کتاب، بخش فروش کتابهای تکی خود را در بریتانیا آغاز کرد. این بخش فروش شامل کتاب‌های 5 تا 30 هزار کلمه‌ای می‌شود و مانند آمریکا، نویسندگانی که برای این بخش آثارشان را ارایه می‌کنند، تا 70 درصد فروش را به عنوان حق امتیاز آثارشان دریافت می‌کنند. آثاری که در این بخش فروخته می‌شوند بین 99/0 تا 99/1 پوند قیمت گذاری شده اند.

در این بخش شماری از آثاری که در آمازون آمریکا عرضه می‌شود، ارایه شده است. به گفته آمازون تاکنون بیش از 4 میلیون نسخه از بخش تکی کیندل فروخته شده است. در بریتانیا خوانندگان قادر خواهند بود آثاری از این دست را بخرند که پیشتر در آمریکا عرضه شده بودند. در میان آثار تکی کیندل در کنار آثار خودناشر از نویسندگان تازه کار می‌توان آثاری از نویسندگان مشهور مثل لی چایلد، استفن کینگ و کریستفور هیچنز را نیز مشاهده کرد. آمازون تنها از نسخه کتاب «پسر دوم» لی چایلد که تابستان سال پیش منتشر شد، تاکنون بیش از 220 هزار نسخه در این بخش فروخته است.

منظور از کیندل تکی نمونه‌ای از کتاب‌های الکترونیک است که بیشتر غیرداستانی و شامل ادبیاتی می‌شود که کوتاهتر از رمان و به بلندی رمان کوتاه یا آثار بلند روزنامه‌نگارانه هستند. اسم تکی یا «سینگل» را آمازون از موسیقی گرفته که تک ترانه‌ها با آن معرفی می‌شوند و معمولا کوتاهتر یا بلندتر از آن هستند که در یک آلبوم قرار بگیرند. این فرمت آثار آمازون از سال پیش عرضه شده و با استقبال منتقدان روبه‌رو شده است، چون شامل آثاری می‌شود که معمولا ناشران تمایل چندانی به انتشار آنها ندارند.

آمازون با عرضه آثار این بخش خود در سایت فروش بریتانیا، یک گام فراتر برای عرضه محصولاتش برداشته که به معنی ادامه تلاش برای تصرف بازار فروش کتاب‌های الکترونیکی یا ای بوک‌ها در بازار کتاب بریتانیا است. فروش این بخش از روز 21 دسامبر آغاز شد.