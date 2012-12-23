تصویب 112 طرح کشاورزی در کامیاران/ فرصت های شغلی جدید ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکر روحانی شامگاه شنبه در دوازدهمین جلسه ستاد توسعه بخش کشاورزی شهرستان کامیاران با اعلام آمادگی مبنی بر بررسی و تصویب طرح های اقتصاد مقاومتی خواستار ارائه این طرح ها به دبیرخانه ستاد توسعه کشاورزی شد و اظهار داشت: به منظور تسریع در پرداخت تسهیلات و استفاده از شرایط موجود علاوه بر گزارش های روزانه شخصا نظارت لازم را انجام می دهد.

وی افزود: انتظار می رود با ارزیابی و کارشناسی منطقی و تغییر در نگرش بتوان ادای تکلیف کرد و از شرایط موجود به منظور اشتغالزایی و توسعه کشاورزی استفاده کرد.

فرماندار کامیاران ادامه داد: مشکلات پرداخت تسهیلات به یکی از پروژه ها که مبلغ آن 240 میلیارد ریال است در حال حل شدن است که با پرداخت آن جهش قابل ملاحظه ای در جذب تسهیلات ایجاد می شود.

روحانی یادآور شد: تا کنون نزدیک به 800 طرح به تصویب رسیده است که با همکاری تسهیل و تسریع در بررسی پرونده ها و اطلاع رسانی به موقع به متقاضیان باید توانائی های بالقوه شهرستان را به صورت بالفعل در آورد.

فرمانده سپاه شهرستان کامیاران نیز در این جلسه بیان کرد: با عنایت به ارتباط خوب با جهاد کشاورزی شهرستان الگوهای لازم دریافت و برنامه های مربوط به اقتصاد مقاومتی تدوین و ارائه شده است.

سرهنگ محمدرضا شرفبیانی افزود: ثبت نام از طرح های اقتصادی مقاومتی انجام و در حال حاضر مراحل پایانی خود را طی می کند که پیش بینی می شود حداکثر ظرف یک هفته به منظور بررسی و تصویب نهایی به دبیرخانه ستاد معرفی شوند.

دبیر ستاد توسعه کشاورزی شهرستان کامیاران نیز گفت: بانک سپه در بحث اقتصادی مقاومتی و پرداخت تسهیلات به طرح های کوچک اعلام آمادگی کرده و مقرر شد که از منابع این بانک در سطح استان 440 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت فراهم شود.

تیمور رضایی شیوه پرداخت توسط این بانک را متمرکز و استانی اعلام کرد و اظهار داشت: به منظور تصویب آماده دریافت طرح ها در کمترین زمان هستیم.

وی در پایان عنوان کرد: پیگیری به موقع کارها توسط مشتریان و همکاری بیشتر از سوی بانک های عامل می تواند روند رو به رشد خوبی در اجرای طرح ها داشته باشد.

در این جلسه همچنین در خصوص تسریع در پرداخت تسهیلات به افراد متقاضی در حوزه کشاورزی مباحثی مطرح و مورد بررسی اعضا قرار گرفت.