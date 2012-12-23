"پپ گواردیولا" به بارسلون بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمربی پیشین بارسلونا که در حال حاضر در نیویورک اقامت دارد روز گذشته به شهر بارسلون بازگشت تا با همکار قدیمی خود که به دلیل سرطان غدد براقی تحت عمل جراحی قرار گرفته، ملاقات کند.

بر پایه گزارش مارکا، ویلانووا که روز پنج شنبه برای دومین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت، روز گذشته از بیمارستان "وال دو هبرون" مرخص شد.

پس از اینکه ویلانووا تحت عمل جراحی قرار گرفت رسانه‌های اسپانیایی از مذاکره بارسا با گواردیولا برای پذیرش سمت مربیگری این تیم خبر دادند که مسئولان بارسلونا این خبر را تکذیب کردند.