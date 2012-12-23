24 هزار واحد مسکن مهر گلستان تا پایان دولت دهم بهره برداری می شود

محمد تقی جوان شورابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ساخت 49 هزار واحد مسکن مهر از سال 86 در برنامه کاری بود.

وی اظهار داشت: همچنین هشت هزار و 500 واحد نیز در بافت فرسوده استان باید بهسازی و نوسازی شود که برخی از این واحدها روبه پایان است.

وی عنوان کرد: مسکن مهر استان در سه بخش شهرهای بالا و زیر 25 هزار نفر و بافت فرسوده در دست ساخت است.

جوان شورابی بیان داشت: تاکنون دو افتتاحیه مسکن مهر داشتیم که 14 هزار و 734 واحد تاکنون بهره برداری شده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان افزود: همچنین بزودی 10 هزار و 200 واحد مسکن مهر دیگر افتتاح خواهد شد و بقیه تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد.