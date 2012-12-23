3400 هکتار از اراضی جنگلی مستثنیات اشخاص در گلستان خریداری شد

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خرید این مقدار اراضی در راستای اجرای طرح خروج دام از سطح جنگل در استان اجرا شده است.

وی اظهار داشت: تا کنون 70 میلیارد ریال برای اجرای طرح خروج دام در استان هزینه شد و بیش از 40 میلیارد ریال تسهیلات نیز ارائه شده است.

وی عنوان کرد: ساخت بیش از 100 واحد مسکونی و سه سایت اسکان از جمله اقدامات در راستای طرح خروج دام از عرصه های جنگلی استان است.

سلامتی بیان داشت: ماده 15 قانون بهره وری، دولت و سازمان جنگل ها را به اجرای قانون اجرای دام مکلف کرده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان بیان داشت: در گلستان سه مجتمع در رامیان، گالیکش و توسکستان گرگان برای اسکان دامداران داریم.

وی عنوان کرد: تا کنون 320 هزار واحد دامی از عرصه های جنگلی استان خارج شدند و حدود 288 هزار واحد دامی دیگر در سطح عرصه های جنگلی وجود دارند.

گلستان 451 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.