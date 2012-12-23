  1. بین الملل
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۰:۵۸

همه پرسی قانون اساسی مصر/

اسلامگراها: ما پیروز شده ایم/ مخالفان: به نتایج اعتراض می‌کنیم

اسلامگراها: ما پیروز شده ایم/ مخالفان: به نتایج اعتراض می‌کنیم

در حالی که نتایج نیمه رسمی همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر در مرحله دوم از رای مثبت 71 درصدی مردم به آن حکایت دارد، جریانهای مخالف از همین اکنون اعلام کرده اند که به نتایج اعتراض می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، بنابر نتایج غیررسمی منتشرشده از همه پرسی قانون اساسی مصر در مرحله دوم، 71 درصد از مردم به آن رای مثبت داده اند و 29 درصد با آن مخالفت کرده اند.
 
در پی انتشار این نتایج نیمه رسمی گروههای اسلامگرا از پیروزی خود در همه پرسی قانون اساسی خبر دادند. از سوی دیگر جریانهای مخالف از جمله جبهه نجات ملی مصر اعلام کرده اند که به نتایج همه پرسی اعتراض می کنند.
 
در صورت تایید نتایج همه پرسی قانون اساسی، انتخابات پارلمانی مصر تا دو ماه دیگر برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1773164

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