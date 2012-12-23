آموزش دانش آموزان خلاقانه و تفکر محور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی شنبه شب در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان البرز که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد اظهارداشت: آموزش دانش آموزان باید تفکر محور باشد و از حفظ کردن دروس پرهیز شود تا ماندگاری بیشتری در ذهن دانش آموزان داشته باشد.
وی بیان کرد: از شیوه های موثر در تدریس شیوه شنیداری، دیداری که علاوه بر ماندگاری طولانی مدت چند ساله از روش های مدرن و اقدامی برای هوشمند سازی مدارس است و موجب تعامل دو سویه بین دانش آموز و معلم می شود و در بالا بردن قدرت فهم و تفکر دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی افزود: در دست یابی به چشم انداز توسعه در سند تحول بنیادین به دو نکته فرآیند شناسی و محصول شناسی آموزش وپرورش باید توجه کرد واین منتهی به پرورش دانش آموزان با مدیریت تربیتی و فرهیخته می شود که نیاز آینده کشور در اداره آن است.
محمدی یادآورشد: با توجه به کمبود ردیف بودجه استان در مجلس تلاش می کنیم این بودجه را افزایش داده تا اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش در خصوص نوسازی و تجهیز مدارس افزایش پیدا کند تا شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم.
وی بیان کرد: از شیوه های موثر در تدریس شیوه شنیداری، دیداری که علاوه بر ماندگاری طولانی مدت چند ساله از روش های مدرن و اقدامی برای هوشمند سازی مدارس است و موجب تعامل دو سویه بین دانش آموز و معلم می شود و در بالا بردن قدرت فهم و تفکر دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.
نایب رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی افزود: در دست یابی به چشم انداز توسعه در سند تحول بنیادین به دو نکته فرآیند شناسی و محصول شناسی آموزش وپرورش باید توجه کرد واین منتهی به پرورش دانش آموزان با مدیریت تربیتی و فرهیخته می شود که نیاز آینده کشور در اداره آن است.
محمدی یادآورشد: با توجه به کمبود ردیف بودجه استان در مجلس تلاش می کنیم این بودجه را افزایش داده تا اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش در خصوص نوسازی و تجهیز مدارس افزایش پیدا کند تا شاهد اتفاقات ناگوار نباشیم.
همچنین در این مراسم جعفر حبیبی مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت: آموش و پرورش در راستای اهداف انقلاب اسلامی به سوی پیشرفت حرکت می کند.
وی افزود: آموزش وپرورش تلاش می کند انسانهایی را تربیت کند که آرمانهای انقلاب را به واقعیت تبدیل کنند که آن توسعه تعلیم و تربیت اسلامی در بین دانش آموزان و آینده سازان ایران اسلامی است.
حبیبی بیان کرد: آموزش و پرورش از شاخص های مهم پیشرفت در هر جامعه ای است که توسعه آن باعث تربیت افراد فرهیخته و دانشمند می شود که این توسعه براساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش دنبال می شود که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است که زمینه های مختلف سخت افزاری و زیر بنایی و نرم افزاری و تربیتی در آن مورد بررسی قرار می گیرد.
وی، با تاکید بر ارتقاء علمی و تحصیلی دانش آموزان هوشمند سازی مدارس را در این راستا دانست که در شهرستان البرز با کمبود بودجه مواجه است و به خصوص برای دانش آموزان پایه ششم ابتدایی لازم است که در اجرای آن برای همه دانش آموزان باید تسریع شود.
حبیبی یادآورشد: در حال حاضر 85 درصد مدارس در سطح استان تک نوبنه شده اند و این یک شاخص در توسعه فضای آموزشی در نوسازی و باز سازی مدارس از طریق همکاری با خیرین مدرسه ساز است.
وی اظهارداشت: با توجه به تراکم جمعیتی بالای دانش آموزان در شهرستان البرز و بیشترین تعداد دانش آموز بعد از مرکز استان لازم است ساخت مدارس جدید با جدیت بیشتری دنبال شود به خصوص در شهرک جدید مهرگان و جمعیتی که در آن مکان ساکن خواهد شد نیاز به 30 فضای آموزشی جدید دارد که همکاری ارگان های متولی در واگذاری زمین برای ساخت مدرسه را می طلبد.
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