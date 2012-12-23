خودآگاهی و اختلاف؛ چرایی جنگهای مذهبی در اروپا

هم چنان که جیمز تولی می‌گوید: "جنگ‌های مذهبی در اروپا تا حدودی پاسخی به قانون مناقشات دینی بود و تا حدودی حاصل آن بود. آن جنگ‌ها نزاع بزرگی بر سر دین «حقیقی» بود که به سرعت به مباحث حوزه اعتقاد عقلانی یا پذیرش موضوعات حقیقت پیوند خورد. این مسئله مهم‌ترین سؤال در زندگی شخصی افراد بود. نه تنها به خاطر این که به رستگاری یا لعنت ابدی آنها منجر می‌شد، بلکه به خاطر این که پاسخ آن می‌توانست با خود شکنجه یا تکلیف برای به دست گرفتن سلاح در این دنیا را به همراه داشته باشد."

حتی مهمتر از آن، هم چنان که به نظر می‌رسید اختلافات مذهبی تنها به شکل شایع وجود نداشت بلکه غیر قابل حل هم بودند. خودآگاهی نه تنها داور نهایی اعتقادات محسوب می‌شد، بلکه موضوع اعتقادات نیز بود. هم چنان که تولمین می‌گوید: "با بی‌رحمانه‌تر شدن درگیری‌ها، برای بسیاری از آنها که در گیر مسئله بودند."

این جهان‌شمولی نه تنها از فقدان درک اهمیت هویت، بلکه از حذف آگاهانه اهمیت آن از قلمرو سیاسی به سبب اختلافی که به نظر می‌رسد مسبب آن است، ناشی می‌شد.

قرار دادن پایه‌های ماتریالیستی و تجربه‌گرایی برای دانش، پاسخی به وضعیت موجود بود. با محدود کردن گفتمان به پوزیتیویسم، جهان شگفت‌انگیز، سیاست‌ها و جامعه می‌توانستند از اختلافات ناشی از مطالبات غیرتجربی، ایمان راسخ و خودآگاهی فردی، رها شوند.

مطالبات مربوط به ایمان از مطالبات مربوط به دانش جدا بود؛ مطالبات مربوط به دانش در جهان شگفت‌انگیز ظاهر شده بود و نه در رویای «ذات و سرشت»، ذهن مشتاق معتقدان یا اقتدار قوانین مذهبی.

به عنوان یک مثال از وضعیتی که اغلب در ادعاهای مربوط به ماهیت «آنارشی» نظام بین‌الملل مطرح می‌شود، می‌توان به این مورد اشاره کرد که بخش ماتریالیسم اندیشه توماس هابس، ناشی از این نگرانی است که اعتقاد به هستی غیر مادی، دروازه‌ای به سوی غیر عقلانیت‌گرایی و اختلاف است.

از نظر هابس، پایه‌های اشتباه دانش، منبع اعتقادات سیاسی اشتباه و محور اختلافات بود. پائین آوردن مطالبات مربوط به واقعیت، از جمله مطالباتی که افراد را تحت فشار قرار می‌دهد در حد درخواست‌های مادی، بخشی از تلاش برای آزاد کردن بردگان از خشونتی بود که حاصل سیاست‌های غیر ماتریالیستی و اعتقاد به «قدرت‌های ماورایی» بود.

به عنوان مثال، هابس با ترسیم موجودی انسانی که دارای جوهر مادی یا خودبزرگ‌بینی ابلهانه است، به دنبال به حاشیه راندن اختلافات سیاسی است که از نظر او وقتی کنش (افراد) تحت تأثیر نگرانی در مورد رستگاری شکل می‌گیرد، (این اختلاف )غیرقابل اجتناب بود.

تنها با محدود کردن مطالبات (ادعا) دانش به مسائل مادی، می‌توان حوزه عمومی مباحث مربوط به حقیقت را حفظ کرد. اما مهمتر از آن تنها با این روش درجه‌ای از آزادی و امنیت از «شور و اشتیاق» دیگران حاصل می‌شد.

محدود کردن زمینه‌های دانش توسط هابس ناشی از نگرانی در مورد تساهل مذهبی و میل به حذف اختلافات ویران‌گر- ناشی از مسائل غیر قابل حل مذهبی- از قلمرو سیاست، بود. به علاوه درک کاملاً مادی از خود، امکان مجموعه جدیدی از کنش‌های سیاسی (با منشاء عقلانی و نه طبیعی) را فراهم می‌کند که بر پایه ترس جهانی از رنج و مرگ قرار گرفته و مبنایی برای تئوری قانونی حاکمیت (قرارداد اجتماعی) و پیروی از حاکمیت و قوانین طبیعی فراهم می‌کند. تغییر تئوری از ابتدا با تلاش برای تغییر دادن کنش‌ها در ارتباط بود.

پروژه سیاسی جان لاک نیز علیرغم تفاوت‌های دیدگاه او و هابس، در تلاش برای تغییر دادن محورهای دانش بود. هم چنین اندیشه لاک، بازتاب چهارچوبی بود که در آن تبلیغ حکومت از زندگی خوب به خاطر عدم توافق در مورد تعریف «خوبی» به اختلاف انجامیده بود.

همین طور، بخشی از جنبش عظیمی بود که تلاش می‌کرد به قاعده "سیاست به عنوان ابزاری برای پایان دادن به اختلافات سیاسی"، پایان بخشد. از نظر لاک، آگاهی همراه با شور و شوق (شیفتگی) نسبت به درستی بی قید و شرط حقیقت، منبع اختلاف و تعصب است.

اما برخلاف تلاش برای مقابله با این اختلاف از طریق پایه‌ریزی تئوری تجربی دانش، لاک یک تجربه‌گرای صرف نبود. دیدگاه وی در مورد دانش، مسئله قضاوت(Judgement) که ذاتاً مسأله‌ای غیرمشخص و احتمالی است، را پر رنگ ساخت.

لاک به خوبی از تأثیر احساس و عقیده بر فرآیند دانش آگاه بود؛ در واقع هم چنان که تولی به طور مشخص نشان می‌دهد، او به تدریج به این نتیجه رسیده بود که محاسبات کاملاً عقلانی در مورد مطالبات دانش نمی‌تواند به تنهایی کافی باشد. قضاوت در مورد حقیقت برمبنای افکار رایج، آموزش بیمار یا هیجانات فردی پیچیده و گنگ می‌شود. در این شرایط دسترسی مستقیم به حقیقت وجود ندارد، ضمن آنکه هیچ ابزار ساده و قابل فهمی برای قضاوت در دسترس نیست.

پذیرفتن ضعف ارائه مفاهیم صرفاً تجربی دانش، لاک و دیگران را نه به سمت تأکید متعصبانه بر نیاز به چنین دانشی و نه ناامیدی می‌کشاند. در عوض، در ترکیب با الهیات داوطلبانه جدید، این مسئله ظهور شکاکیت ساختاری جدیدی را نوید می‌دهد که متضمن مفهوم احتمال است و به دنبال ارائه پاسخی عملی به شکاکیت و شور و شوق می‌باشد. شکاکیت لاک، که تئوری‌های الهی و ذاتی (که در آن یک فرد توانایی یا سرشت ذاتی برای بیان حقیقت را دارد) را کم اهمیت می‌شمارد و تعهدش نسبت به اراده‌گرایی (که در آن دانش با احتمال و نه قطعیت سر و کار دارد؛ بدون این که قدرت آفرینندگی خداوند را نفی کند) به این معنی است که ادعاهای سنتی و پرحرارت برای محدود کردن دانش، مشروعیت خود را از دست داده بودند و فضا به گونه‌ای شده بود که خودآگاهی فردی و کنجکاوی (پرس‌و‌‌جو) می‌توانست بدون اتهاماتی مثل نهیلیسم، ارتداد یا بدعت مطرح شود.