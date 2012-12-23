جایگاه سومی کشور در لیست صادرکنندگان تسلیحات، شرم آور است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "زوددویچه سایتونگ" ، "پر اشتاین بروک" از سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات و نامزد این حزب برای صدر اعظمی آلمان که رقیب آنگلا مرکل در انتخابات بعدی محسوب می شود تصریح کرد که در صورت تشکیل ائتلاف دولتی قرمز و سبز (ائتلاف سوسیال دموکراتها و سبزها) به رهبری من در زمینه صادرات تسلیحات به کشورهای دیگر سختگیریهای بیشتری اعمال می شود.

"پر اشتاین بروک" که در گفتگو با "پاسایر نوین پرسه" سخن می گفت همچنین خاطر نشان کرد که این شرم آور و بسیار خطرناک است که آلمان به سومین صادرکننده تسلیحات در دنیا تبدیل شده است. آلمان همچنین به مناطق ناآرام و کشورهایی که در آنها به حقوق بشر بی توجهی می شود، سلاح صادر می کند.

نامزد صدر اعظمی از حزب سوسیال دموکرات آلمان همچنین خاطر نشان کرد: یک ائتلاف حکومتی قرمز- سبز به رهبری من اهرم صارات تسلیحات کشور را پایین می آورد. البته وی درباره جزئیات این طرح خود سخنی نگفت.

حزب سوسیال دموکرات و سبزهای آلمان اوایل دسامبر و بعد از انتشار گزارش تصمیمات آلمان برای صادرات گسترده تانک به عربستان سعودی انتقاد شدیدی به این تصمیم دولت وارد کردند.

در سال 2011 شورای امنیت ملی آلمان مجوز صادرات تسلیحات به ارزش حدود 5.4 میلیارد یورو را تصویب کرد. بر اساس گزارش صادرات تسلیحات دولت آلمان، این رقم 14 درصد بیش از سال 2010 بوده است.

در فهرست مشتریان خرید تسلیحات از کشور آلمان در سال 2011 ،بسیاری از کشورهایی با وضعیت حقوق بشری مشکوک قرار دارند. مثلا امارات متحده عربی با حجم 356.9 میلیون یورو در جایگاه سوم واردکنندگان تسلیحات از آلمان قرار می گیرد، عراق با 244.3 میلیون یورو در جایگاه ششم ،الجزایر با 217.4 میلیون یورو در جایگاه هشتم و عربستان سعودی با 139.5 میلیون یورو حجم واردات تسلیحات از آلمان در جایگاه دوازدهم قرار می گیرد.

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، چند هفته پیش صادرات تسلیحات هدفمند را به عنوان ابزاری برای تامین صلح ارزیابی کرده و از این تصمیمات دولت دفاع کرد.

