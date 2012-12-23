مرکز آموزش عالی و فرهنگ و هنر البرز در 11 رشته دانشجو می پذیرد

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: با آغاز ثبت نام در دی ماه سال جاری، دانشجویان رشته های کاردانی حرفه ای فیلم سازی، معماری داخلی، تربیت مربی قرآن و تبلیغات نیز پذیرش خواهند شد.



وی افزود: داوطلبان ثبت نام در دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی می توانند از سوم دی ماه سال جاری با مراجعه به پایگاه الکترونیکی سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org نسبت به مشاهده دفترچه، خرید الکترونیکی کارت اعتباری به وسیله کارت های بانکی عضو شبکه شتاب، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.



وی با تاکید بر اینکه پذیرش دوره های پودمانی، بدون کنکور و بر اساس معدل دیپلم انجام می شود، یادآور شد: به پذیرفته شدگان معافیت تحصیلی نیز تعلق می گیرد.



رئیس مرکز آموزش عالی فرهنگ و هنر البرز همچنین افزود: طی گذشت یک سال از تأسیس این واحد دانشگاهی، 11 رشته تحصیلی در این مرکز آموزش عالی علمی- کاربردی فرهنگ و هنر راه اندازی شده است که زمینه مناسبی برای ادامه تحصیل علاقمندان به رشته های فرهنگی- هنری در سطح استان البرز به شمار می رود.



عسگری در پایان اظهار داشت: اسامی پذیرفته شدگان دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی- کاربردی نیمه اول بهمن ماه اعلام می شود و شروع کلاس ها نیز از اواخر بهمن خواهد بود.



هم اکنون دانشگاه علمی- کاربردی فرهنگ و هنر البرز واقع در عظیمیه کرج در هفت کد رشته شامل امور فرهنگی، روابط عمومی، گرافیک، خبرنگاری، عکاس، نقاشی ایرانی و طراحی لباس مشغول به فعالیت است که چهار رشته فوق نیز به آنها افزوده شد.