آزمون از استخدام قهرمانان ورزشی حذف شد/ شرایط معافیت قهرمانان از سربازی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان امروز یکشنبه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان بعد از تصویب کلیات این طرح به بررسی جزئیات آن پرداختند و در نهایت جزئیات اصل ماده واحده این طرح و تبصره های آن به تصویب نمایندگان رسید.

در ماده واحده طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان آمده است : تبصره 4 ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب 13/12/76 به شرح ذیل اصلاح و به عنوان تبصره شش محسوب و دو تبصره به عنوان تبصره های 4 و 5 به آن الحاق و عبارت "سازمان تربیت بدنی" در قانون مذکور به عبارت" وزارت ورزش و جوانان" تغییر می یابد.

تبصره 4- قهرمانان بازی های المپیک و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و نفرات اول بازی های آسیایی در رشته ها ورزشی که تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک برگزار می گردد و قهرمانان اول تا سوم مسابقات جهانی فوتبال بسکتبال و والیبال و همچنین یکی از فرزندان قهرمانان پارا المپیک جهانی معاف از سربازی با معرفی وزارت ورزش و جوانان و موافقت ستاد کل نیروهای مسلح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شود.

همچنین در تبصره 5 این ماده آمده است: کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 می توانند علاوه بر مشمولین تبصره 4 این قانون مقامهای دوم و سوم بازی های آسیایی و مسابقات جهانی را با معرفی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه به صورت پیمانی جذب و استخدام نمایند.

در تبصره 6 این ماده واحده آمده است: آیین نامه اجرایی موضوع معافیت سربازان قهرمان مشمول این قانون به پیشنهاد وزارت ورزش و با همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه می شود و به تایید ستاد کل نیروهای مسلح می رسد.

آیین نامه اجرایی موضوع جذب و استخدام قهرمانان مشمول این قانون نیز به پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری تهیه می شود.

در پایان این طرح آمده است: این آیین نامه ها حداکثر 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

به گزارش مهر از ابتدای بررسی طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان مخالفان کلیات این طرح اظهارمی داشتند معافیت قهرمانان برخی رشته های ورزشی از دوره خدمت سربازی تبعیض را نسبت به سایر رشته ها به وجود می اورد همچنین برخی مخالفان معتقد بودند چنین امکاناتی تا به حال برای نخبگان علمی درنظر گرفته نشده است و برای آنان نیز باید این موارد لحاظ شود.

به گزارش مهر بعد از تصویب کلیات این طرح نمایندگان به بررسی جزئیات آن پرداختند که اولین پیشنهاد برگشت به طرح اصلی بود که این پیشنهاد رای نیاورد.

همچنین نمایندگان مجلس در بررسی این طرح پیشنهاداتی مبنی بر حذف برخی جزئیات این طرح داشته اند که تنها عبارت "بدون نیاز به شرکت در آزمون عمومی برای جذب و استخدام قهرمانان" در تبصره 5 این ماده واحده رای آورد و قهرمانان برای جذب و استخدام دیگر نیاز به شرکت در آزمون عمومی نخواهند داشت.