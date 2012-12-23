73 نفر نیرو در طرح زمستانی اداره راه و شهرسازی ملایر فعالیت دارند

غلامحسین تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال طرح زمستانی اداره راه و شهرسازی ملایر از 15 آذر ماه شروع و تا 15 فرردین ماه سال 92 ادامه دارد.

وی از فعالیت پنج راهدارخانه به صورت شبانه روزی در شهرستان ملایر خبر داد و افزود: 73 نفرنیروی انسانی در طرح زمستانی امسال در این راهدارخانه ها و جاده های شهرستان فعالیت داشته

و با 50 دستگاه ماشین آلات راهداری به صورت مستمر آماده ارائه خدمات در زمستان هستند.

وی از تهیه هفت هزار تن ماسه و نمک در راهدارخانه‌ها و اداره راه و شهرسازی ملایر برای زمستان امسال خبر داد و افزود: برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای استفاده بهینه از تجهیزات و ماشین‌آلات زمستانی توسط اداره راه و شهرسازی ملایر صورت گرفته است.

تقوی کمبود اعتبارات را یکی از مشکلات عمده در اداره راه و شهرسازی ملایر عنوان کرد و بیان داشت: با توجه به فرسوده بودن قطعات ماشین آلات و حساس بودن زمستان از مدیران استانی تقاضا داریم نسبت به تخصصیص اعتبارات اقدام و حمایت لازم را داشته باشند.

وی از مردم خواست در روزهای زمستان توصیه‌های ایمنی را رعایت و وسایط نقلیه خود را به تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ مجهز و در سفر سرعت مطمئنه را رعایت کنند.