موج جدید بارش کشور را فرا می گیرد

احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بارشهای سال آبی 92-91 که از ابتدای مهرماه شروع شده و تا مهر سال آینده ادامه می یابد، گفت: خوشبختانه در سال جاری بارشهای بسیار مناسبی را در مناطق مختلف کشور نظاره گر بوده ایم که مهمترین خصوصیت این بارشها منظم بودن آنها است، بطوری که از ابتدای سال آبی تقریبا هر هفته بارشهای گسترده ای را در کشور شاهد بوده ایم.

وی با اشاره به سامانه بارشی جدید افزود: اگرچه در حال حاضر الگوی پایدار در کشور استقرار یافته که سبب وارونگی دما و افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای بزرگ و صنعتی تا اواسط هفته می شود، اما از اواسط هفته و با گسترش فعالیت یک سامانه کم فشار، موج جدیدی از ناپایداریها کشور را فرا می گیرد و سبب سالم شدن هوای کلانشهرها خواهد شد.

مرادی همچنین پیرامون نحوه فعالیت این سامانه بارشی گفت: این سیستم کم فشار که با رطوبت مناسبی نیز همراهی می شود، ابتدا از اواخر دوشنبه و اوایل بامداد سه شنبه فعالیت خود را از سمت نوار غربی کشور آغاز می کند، سپس هر چه به سه شنبه شب نزدیک می شویم، گسترش بیشتری در کشور پیدا می کند و بارشهای آن فراگیرتر خواهد شد، تا اینکه از ابتدای چهارشنبه تا اواخر این روز در مناطق وسیعی از کشور فعال خواهد بود.

این پژوهشگر درخصوص اوج فعالیت این سامانه و مناطق تحت تاثیر آن افزود: اوج فعالیت این سامانه ناپایدار از عصر سه شنبه تا اواخر چهارشنبه در غرب، جنوب غرب، مناطقی از جنوب، دامنه های زاگرس، بخصوص دامنه های مرکزی و جنوبی آن و سواحل دریای خزر است.

مردای ادامه داد: بارشهای غرب کشور و مناطقی از جنوب غرب، همچنین استانهای حاشیه زاگرس جنوبی و مرکزی چشمگیر خواهد بود که در مناطق گرمسیری با بارشهای شدید و رگباری همراه با آذرخش و در سایر مناطق بصورت برف و یا مخلوطی از برف و باران خواهد بود.

مرادی با هشدار به هموطنان ساکن در مناطق یاد شده افزود: در این مدت احتمال جاری شدن سیلابهای محلی، طغیان رودها و در مناطق سردسیر احتمال بارشهای شدید برف و کولاک وجود دارد.

وی تصریح کرد: باید گفت که خوشبختانه بارشهای سرشاخه های زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری و غرب استان اصفهان، همچنین بارشهای مناطق جنوب غرب و جنوب استان اصفهان نیز چشمگیر و بیشتر به شکل برف خواهد بود.

این پژوهشگر درباره بارشهای شهر اصفهان نیز گفت: متوسط بارش سال آبی شهر اصفهان حدود 120 میلیمتر است که تا اکنون با وجود گذشت سه ماه از سال آبی، نزدیک به 100 میلیمتر آن تامین شده است! و به احتمال زیاد با فعالیت سامانه بارشی اواسط این هفته، بارش سال آبی جدید شهر اصفهان به رقم 120 میلیمتر نزدیک خواهد شد و یا حتی از آن نیز فراتر خواهد رفت.

مرادی یادآور شد: البته فراموش نشود که منبع اصلی تامین کننده آب شهر اصفهان، میزان بارش روی این شهر نیست، بلکه رودخانه زاینده رود است، لذا بارشهای غرب استان و همچنین بارشهای ارتفاعات استان چهارمحال و بختیاری، که سرچشمه های زاینده رود را سیراب می کند، از اهمیتی دو چندان برخوردار است.

این پژوهشگر هواشناسی یادآور شد: خوشبختانه بارشهای آن مناطق نیز در سال آبی جدید فراتر از نرمال درازمدت بوده است و حتی بارشهای امسال فریدونشهر در غرب استان اصفهان که یکی از تامین کننده های آب زاینده رود است از مرز 270 میلیمتر هم گذشته که تا این لحظه بیش از 58 درصد نسبت به مدت مشابه میانگین درازمدت افزایش بارش داشته است.