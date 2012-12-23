مراسم سنتی "طشت گذاری" سریش آباد در فهرست آثار معنوی کشور ثبت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد میمنت آبادی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان قروه گفت: یکی از مهمترین فعالیت های حوزه میراث فرهنگی کردستان، حفاظت از آثار معنوی و تلاش برای ثبت ملی این آثار و آیین های دینی در فهرست میراث گران بهای کشور است.

وی در ادامه از حل و فصل دعاوی میراث فرهنگی با اداره اوقاف و امور خیریه در زمینه اجرای طرح توسعه صحن بقعه متبرکه امامزاده "سیدجلال الدین بابا گرگر" قروه خبرداد و افزود: بر اساس این توافق طرح جدید صحن این بقعه متبرکه متناسب با شرایط میراث ملی کشور طراحی و اجرا می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در ادامه لزوم اجرایی شدن محور گردشگری غار علیصدر همدان به مجموعه زیارتی تفریحی بابا گرگر قروه را یادآور شد.

میمنت آبادی ادامه داد: این طرح اقدامی زیرساختی است که با اجرای آن علاوه بر توسعه اقتصادی و گردشگری، این اثر تاریخی تفریحی را به دیگر نقاط کشور و دنیا معرفی می کند.

وی از تملک 100 هکتار زمین در باباگرگر خبرداد و اظهار داشت: این زمین آماده واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی برای ایجاد اماکن رفاهی و خدماتی و مجموعه های آب درمانی است.

توجه به مقوله فرهنگ اساسی ترین نیاز جامعه است

امام جمعه قروه نیز در این نشست توجه به مقوله فرهنگ را اساسی ترین نیاز جامعه برشمرد و بیان کرد: ادارات و نهادها باید در زمینه های فعالیتی خود فرهنگ سازی کنند.

حجت الاسلام صفر علی احیا با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران انقلابی بر مبنای دین است، یادآور شد: به واسطه همین انقلاب دینی است که فرهنگ مردم کشورمان، آمیخته با آیین های مذهبی است.

فرماندار قروه نیز در این جلسه یکی از محورهای فرهنگ سازی را توسعه و ترویج فعالیت های دینی عنوان کرد و گفت: در سایه قرآن کریم است که می توان به فرهنگی متعالی و ارزشمند و پویا دست یافت.

محمد رسول شیخی زاده مهمترین نیاز فرهنگی حال حاضر جامعه را شناخت دقیق و صحیح فرهنگ اعلام کرد و افزود: فراهم کردن زمینه کاری و هماهنگی دستگاه های دولتی در اجرای آن بخش از وظایف آنها که راجع به گسترش، ارتقا و تعمیق فرهنگ عمومی است، باید در اولویت کاری قرار گیرد.