  1. عناوین کل
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۰۳

امیری:

4 کارگاه تولید قارچ دکمه ای در زرند راه اندازی می شود

4 کارگاه تولید قارچ دکمه ای در زرند راه اندازی می شود

زرند - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی زرند از راه اندازی چهار کارگاه تولید قارچ دکمه ای در این شهرستان خبر داد.

سید علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بیان این مطلب گفت: راه اندازی این کارگاه ها و روی آوردن به سمت مشاغل کشاورزی می تواند در کاهش آمار بیکاری تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: برای این امر یک میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و 10 نفر در این کارگاه ها مشغول به کار خواهند شد.

این مسئول یادآور شد: کارگاه های تولید قارچ دکمه ای در روستاهای احمدآباد، ده ایرج، سربنان و شهرک طالقانی راه اندازی می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی زرند در ادامه با اشاره به خشکسالی های اخیر تصریح کرد: بخش عظیمی از آب مصرفی در کشاورزی به دلیل استفاده از روش های قدیمی هدر می رود.

وی بر لزوم استفاده بهینه از آب در کشاورزی تاکید کرد و افزود: با تجهیز مزارع به سیستم های آبیاری مکانیزه می توانیم از هدر رفت آب جلوگیری کنیم.

امیری با اشاره به ظرفیت های کشاورزی شهرستان زرند گفت: باید زمینه لازم برای اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی در این شهرستان فراهم شود.

کد مطلب 1773199

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها