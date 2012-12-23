4 کارگاه تولید قارچ دکمه ای در زرند راه اندازی می شود

سید علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره بیان این مطلب گفت: راه اندازی این کارگاه ها و روی آوردن به سمت مشاغل کشاورزی می تواند در کاهش آمار بیکاری تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی ادامه داد: برای این امر یک میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و 10 نفر در این کارگاه ها مشغول به کار خواهند شد.

این مسئول یادآور شد: کارگاه های تولید قارچ دکمه ای در روستاهای احمدآباد، ده ایرج، سربنان و شهرک طالقانی راه اندازی می شوند.

مدیر جهاد کشاورزی زرند در ادامه با اشاره به خشکسالی های اخیر تصریح کرد: بخش عظیمی از آب مصرفی در کشاورزی به دلیل استفاده از روش های قدیمی هدر می رود.

وی بر لزوم استفاده بهینه از آب در کشاورزی تاکید کرد و افزود: با تجهیز مزارع به سیستم های آبیاری مکانیزه می توانیم از هدر رفت آب جلوگیری کنیم.

امیری با اشاره به ظرفیت های کشاورزی شهرستان زرند گفت: باید زمینه لازم برای اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی در این شهرستان فراهم شود.