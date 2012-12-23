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۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۷

برگزاری همایش ملی آسیب شناسی اثرات زلزله در هریس و تبریز

برگزاری همایش ملی آسیب شناسی اثرات زلزله در هریس و تبریز

تبریز - خبرگزاری مهر: همایش ملی آسیب شناسی و برنامه ریزی اثرات زلزله در هریس و تبریز برگزار می شود.

مسئول روابط عمومی همایش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این همایش ملی در سه محور سازه و زلزله، زمین شناسی و زلزله و مدیریت بحران(اثرات روانی، اجتماعی و فرهنگی) برگزار می شود.

هادی اسحقی سردرود گفت: این همایش به همت دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی در 11 و 12 دی ماه سالجاری در تبریز و هریس برگزار می شود.

وی ادامه داد: در افتتاحیه این همایش مقالات برگزیده در سالن علامه جعفری دانشگاه پیام نور تبریز ارائه می شود و در روز اختتامیه کمیته های تخصصی به ارائه گزارشاتخود خواهند پرداخت.

اسحقی یادآور شد: افتتاحیه این همایش در تبریز و اختتامیه آن در دانشگاه پیام نور واحد هریس برگزار خواهد شد.

وی گفت: حامیان علمی این همایش 25 مرکز علمی، پژوهشی، دانشگاهی، ادارات و سازمان های دولتی هستند.

اسحقی افزود: در جهت اطلاع رسانی مناسب از برنامه های مختلف این همایش اولین نشست خبری با حضور رسانه های گروهی، مطبوعات و خبرگزاری ها پنجم دی ماه سالجاری در محل دانشگاه پیام نور تبریز برگزار می شود.

کد مطلب 1773208

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