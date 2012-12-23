به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ای آنلاین، در ادامه اعتراض‌های مقامات سیاسی و امنیتی آمریکا به فیلم "سی دقیقه پس از نیمه شب"، مایکل مورل رئیس سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) با انتشار نامه‌ای خطاب به همکارانش در سازمان جاسوسی آمریکا نمایش شکنجه‌گری در این فیلم را دروغی بزرگ خواند.

وی در این نامه نوشته است: این رخدادها به این دلیل است که ما تعامل مناسبی با دست‌اندرکاران سینما داریم و محصول نهایی پروژه‌های سینمایی را کنترل نمی کنیم.

این گفته اومی تواند موجی از اعتراض را نسبت به ممیزی اطلاعاتی امنیتی در سینمای آمریکا به وجود آورد.

"جان مک‌کین"، "دایان فینشتاین" و "کارل لوین" سه سناتوری بودند که چند روز پیش در نامه ای انتقاد شدید خود را به کمپانی سونی و کاترین بیگلو اعلام کرده بودند.

سه سناتور آمریکایی در نامه‌شان به شرکت "سونی پیکچرز انترتینمنت" تولیدکننده فیلم اعتراض کرده و گفته بوند درباره این فیلم باعث شکل‌گیری تصور غلطی می‌شود که گویا پیدا کردن اسامه بن‌لادن بر اساس اعترافاتی که با شکنجه گرفته شده‌اند، محقق شده است.

این فیلم که از روز ۱۱ ژانویه در سینماهای آمریکا به روی پرده می‌رود، با صحنه‌های شکنجه آغاز می‌شود و این تصاویر حدود ۴۵ دقیقه پیش چشم مخاطب ادامه می‌یابند.

نکته قابل توجه در این زمینه این است که این اثر بیگلو از آثار مورد حمایت سیا بوده و خود سازمان جاسوسی ایالات متحده نیز در ساخت فیلم همکاری داشته است ولی نمایش آن و واکنش‌های مردمی باعث شده است که سازمان سیا نیز این روزها پشت فیلم خودش را خالی کند.

واکنش‌های مقامات آمریکایی در حالی به این فیلم ادامه دارد که آنها از سوی دیگر استقلال هنرها و هنرمندان را مطرح و هر نوع اعمال فشار سیاسی و امنیتی بر هنرمندان را نفی می‌کنند.

فیلم "سی دقیقه پس از نیمه شب" که به گفته صاحب‌نظران سینمایی می‌تواند یکی از نامزدهای احتمالی جوایز اسکار 2013 باشد، چگونگی دستگیری بن لادن را به تصویر می‌کشد.

تعقیب و گریزهای "مایا" یکی از نیروهای زن سازمان سیا برای دستگیری بن لادن، حمله به محل اختفای بن لادن در پاکستان، دستگیری و کشته شدن او روایت فیلم را پیش می‌برد.

مساله قابل توجه درباره فیلم کاترین بیگلو نمایش شکنجه‌هایی است که از سوی سربازان و نیروهای امنیتی و نظامی آمریکا اعمال می‌شود. همچنین فیلم نشان می‌دهد که اعتراف‌های فیلم تحت بازجویی‌های شدید گرفته شده است.