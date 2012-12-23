  1. دين، حوزه، انديشه
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

جهان و مرگ از دید هایدگر

جهان و مرگ از دید هایدگر

جهان و مرگ دو موضوعی هستند که در کانون توجه هایدگر قرار دارند و در قالب کتابی این دو موضوع از دیدگاه این فیلسوف آلمانی مورد بررسی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دو موضوع مرگ و جهان موضوعات مهمی برای هایدگر چه در نوشته‌ها و آثار فلسفی متقدم او و چه آثار فلسفی متأخر وی بوده اند.

این دو موضوع، دو تم و موضوع اصلی در تفکر هایدگر به شمار می روند. نگاه و تحلیل هایدگر از موضوع جهان و مرگ بر اساس دیدگاه اگزیستانسیالیستی وی قابل توجیه است.

دو موضوع جهان و مرگ از موضوعاتی هستند که ذهن فلاسفه را برای قرنهای متمادی معطوف به خود کرده‌اند. دو موضوع مذکور در تمام آثار هایدگر نمود دارند.

در این اثر مفاهیم و اصطلاحات دیگری که مورد توجه هایدگر بوده اند در ارتباط با این دو موضوع مورد ارزیابی قرار می گیرند.

این اثر با عنوان "هایدگر، جهان و مرگ" از سوی انتشارات لگزینگتون بوکس منتشر شده است. نویسنده این اثر راج سینگ است.

کد مطلب 1773223

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