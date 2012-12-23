به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی میرمرشد در پنجمین همایش قرآنی فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان داشت: سالانه آمارهای تکان دهندهای از آسیبهای روانی و اجتماعی از سوی سازمانهای منطقهای، محلی و بینالمللی اعلام میشود و علت این وضعیت را نداشتن مهارتهای زندگی توسط مردم میدانند.
وی افزود: هر چند که سازمان بهداشت جهانی (یونیسف) در سال 1993 اقدام به انتشار گامهای مهارت زندگی برای مردم جهان کرده و در برخی از مناطق نیز موفق بوده است، اما هنوز نتوانسته از رشد این گونه آسیبها بکاهد.
این استاد و پژوهشگر دینی در ادامه با اشاره به برخی از آیات قرآن و روایاتی از پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) گفت: تمسک به قرآن مجید تنها راه رهایی از آسیب های روانی و اجتماعی است، زیرا بسیاری از پیامهای آموزنده را میتوان در قرآن جستجو کرد و مسائل زندگی با تدبر در آیات قرآن رفع کرد.
وی عنوان کرد: علاوه بر این موارد گفته شده قرائت قرآن سبب صفای دل، نورانیت منازل، بخشش گناهان و ایجاد احساس آرامش میشود.
میرمرشد با تقدیر از توجه ویژه نیروی انتظامی به ترویج و توسعه حفظ و قرائت قرآن در خانوادههای کارکنان گفت: اگر نورانیت قرآن در تمامی منازل خانوادههای ایرانی گسترش یابد و مردم از مفاهیم آیات آن بهرهمند شوند، به طور حتم با کمترین آسیب اجتماعی و روانی در جامعه روبرو خواهیم بود و میتوانیم یک الگوی ایرانی اسلامی از مدیریت هیجان و آسیبها برای جهانیان ارائه کنیم.
باید از پایان نامههای با موضوع عفاف و حجاب بهره برد
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: باید از پایان نامههای با موضوع عفاف و حجاب در نشر این فرهنگ در جامعه بهره برد.
محمد مهدی اسماعیلی در جلسه چگونگی برگزاری همایش عفاف و حجاب و پوشش ایرانی با بیان اینکه بهترین محل برای برگزاری همایش عفاف و حجاب دانشگاه است و استفاده از محققان دانشگاه و پایان نامههای نگاشته شده و جذب طرحهای تحقیقاتی و مطالعاتی در این زمینه بسیار موثر است، افزود: این همایش باید در سطح وسیع برگزار و در بررسی ابعاد آن از نظرات شخصیتهای برجسته و بینالمللی در استان استفاده شود.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی با ارائه استعدادهای ملی و تیمهای متخصص و محقق دانشگاهی خود سبب ارتقا سطح فرهنگی جامعه میشوند، گفت: این همایش جنبه بینالمللی دارد و کاری تبلیغاتی است و باید با استفاده از قدرت هنر، دستاوردها به نمایش گذاشته شود و فلسفه حجاب به شکل درست به همگان شناسانده شود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان با تاکید بر ارائه مدلهای اسلامی پوشش برای معرفی پوشش ایرانی اسلامی ادامه داد: حضور دانشجویان خارجی بسیاری که در ایران مشغول تحصیل هستند و بیشتر آنها انگیزه قوی راجع به اسلام و پوشش اسلامی دارند، میتواند تأثیر گذار باشد.
وی گفت: در برگزاری همایش حجاب و عفاف و پوشش ایرانی باید از دیدگاههای متفاوت استفاده شود.
اسماعیلی افزود: صدا و سیما نیز میتواند به این بهانه سلسله برنامههایی را تهیه و تدوین کند و هر چه مقدمات این برنامه دقیقتر و مدونتر باشد، دستاوردهای به دست آمده عمیقتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه در سالهای اخیر تمامی بخشهای درگیر استان در زمینه عفاف و حجاب بسیار فعال عمل کردهاند، گفت: با توجه به حجم گسترده تهاجم فرهنگی دشمن، باز هم فعالیت بیشتر و کار گستردهتر نیاز است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار اصفهان اضافه کرد: به برکت وجود ائمه اطهار(ع) در ایام فاطمیه و عزاداری سیدالشهدا(ع) این هجوم تا حدی برطرف شده و فضای جامعه، فضایی دینی است.
وی با اشاره به مراسم تشییع شهدا و استقبال پرشور مردم گفت: با وجود اینکه هماهنگی لازم برای برگزاری مراسم نشده بود ولی این آیین بسیار باشکوه برگزار شد.
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