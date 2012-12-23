  1. هنر
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹

یکه‌تازی هابیت‌ها در گیشه ادامه دارد

یکه‌تازی هابیت‌ها در گیشه ادامه دارد

دومین هفته نمایش "هابیت"، تازه‌ترین فیلم پیتر جکسون با موفقیت‌ فروش در گیشه ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آی ام دی بی، در دومین هفته نمایش "هابیت" این فیلم توانست 32 میلیون دلار فروش داشته باشد و فروش کلی خود را به 84 میلیون دلار برساند.

این در حالی است که دو فیلم "خیزش نگهبانان" که انیمیشنی پرمخاطب بوده و فیلم تاریخی "لینکلن" با فاصله بسیار، پس از این فیلم در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. 

شکست "اسکای فال" جیمز باند که انتظار فروش بالاتری از آن می‌رفت، با نمایش موفق "هابیت‌ها" محقق شد و این در حالی است که پیش‌بینی‌ها خبر از فروش فیلم "جک ریچر" با بازی تام کروز در هفته آینده می‌دهند.

کد مطلب 1773229

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