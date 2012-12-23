به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آی ام دی بی، در دومین هفته نمایش "هابیت" این فیلم توانست 32 میلیون دلار فروش داشته باشد و فروش کلی خود را به 84 میلیون دلار برساند.
این در حالی است که دو فیلم "خیزش نگهبانان" که انیمیشنی پرمخاطب بوده و فیلم تاریخی "لینکلن" با فاصله بسیار، پس از این فیلم در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتهاند.
شکست "اسکای فال" جیمز باند که انتظار فروش بالاتری از آن میرفت، با نمایش موفق "هابیتها" محقق شد و این در حالی است که پیشبینیها خبر از فروش فیلم "جک ریچر" با بازی تام کروز در هفته آینده میدهند.
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