  1. عناوین کل
۳ دی ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

هالوسی سن ترک:

همکاری سازمان استاندارد ایران و ترکیه به نفع کشورهای مسلمان منطقه است

همکاری سازمان استاندارد ایران و ترکیه به نفع کشورهای مسلمان منطقه است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس موسسه استاندارد ترکیه گفت: همکاری سازمان استاندارد ایران و ترکیه به نفع کشورهای مسلمان منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، هالوسی سن ترک ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه همکاری سازمان استاندارد ایران و ترکیه به نفع کشورهای مسلمان منطقه است، اظهار داشت: به همین منظور به ایران سفر کرده ام.

وی با اظهار امیدواری که این مذاکرات موثر باشد، افزود: در این میان موسسه استاندارد ایران و ترکیه باید همکاری داشته باشند و این موقعیت مناسب برای هر دو کشور است و وجه تشابه و وجه تناقض بین فعالیت های دو سازمان وجود دارد.

هالوسی سن ترک با اشاره به اینکه ترکیه هم اکنون در 16 کشور دنیا 19 دفتر دارد، اضافه کرد: پیوند قوی در خاورمیانه به وجود آورده ایم و با این زیر سازی قوی در مقابل شرکت های اروپایی کمبودی نداریم.

 برای شرکت های ایرانی استاندارد های CE را صادر می کنیم

رئیس موسسه استاندارد ترکیه ادامه داد: الزامات سختی در اروپا وجود دارد ما می توانیم برای شرکت های ایرانی استاندارد های CE را صادر کنیم.

وی تصریح کرد: برای راه اندازی آزمایشگاه های، سرمایه گذارهای زیادی لازم است و می توانیم به صورت مشترک این آزمایشگاه ها را راه اندازی کنیم.

هالوسی سن ترک با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم مشکلات تجارت را حل کنیم می توانیم در زمینه تکنیک و مهندسی همکاری داشته باشیم، اضافه کرد: این اقدام برای هر دو کشور اشتغال زایی و درآمد زایی بالایی را به همراه دارد.

وی افزود: شرکت های بین المللی استاندارد مانند ایزو برای استانداردسازی دیگر کشورها منصفانه برخورد نمی کنند و وضعیت تولید خودشان را به صورت استاندارد در می آورند و مابقی را مجبور می کنند از استاندارد های تدوین شده پیروی کنند.

کد مطلب 1773234

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید