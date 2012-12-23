به گزارش خبرنگار مهر، هالوسی سن ترک ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه همکاری سازمان استاندارد ایران و ترکیه به نفع کشورهای مسلمان منطقه است، اظهار داشت: به همین منظور به ایران سفر کرده ام.



وی با اظهار امیدواری که این مذاکرات موثر باشد، افزود: در این میان موسسه استاندارد ایران و ترکیه باید همکاری داشته باشند و این موقعیت مناسب برای هر دو کشور است و وجه تشابه و وجه تناقض بین فعالیت های دو سازمان وجود دارد.



هالوسی سن ترک با اشاره به اینکه ترکیه هم اکنون در 16 کشور دنیا 19 دفتر دارد، اضافه کرد: پیوند قوی در خاورمیانه به وجود آورده ایم و با این زیر سازی قوی در مقابل شرکت های اروپایی کمبودی نداریم.

برای شرکت های ایرانی استاندارد های CE را صادر می کنیم



رئیس موسسه استاندارد ترکیه ادامه داد: الزامات سختی در اروپا وجود دارد ما می توانیم برای شرکت های ایرانی استاندارد های CE را صادر کنیم.



وی تصریح کرد: برای راه اندازی آزمایشگاه های، سرمایه گذارهای زیادی لازم است و می توانیم به صورت مشترک این آزمایشگاه ها را راه اندازی کنیم.



هالوسی سن ترک با بیان اینکه برای اینکه بتوانیم مشکلات تجارت را حل کنیم می توانیم در زمینه تکنیک و مهندسی همکاری داشته باشیم، اضافه کرد: این اقدام برای هر دو کشور اشتغال زایی و درآمد زایی بالایی را به همراه دارد.



وی افزود: شرکت های بین المللی استاندارد مانند ایزو برای استانداردسازی دیگر کشورها منصفانه برخورد نمی کنند و وضعیت تولید خودشان را به صورت استاندارد در می آورند و مابقی را مجبور می کنند از استاندارد های تدوین شده پیروی کنند.