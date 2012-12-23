کارگاههای تخصصی فنی برنامه نویسی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری کارگاه تخصصی فنی" برنامه نویسی " از هفتم دی ماه در انستیتو ملی بازی سازی بنیاد ملی بازی های رایانه ای آغاز خواهد شد که بخش فنی انستیتو ملی بازی سازی فهرست این کارگاه ارائه شده در دومین دوره برگزاری این رویدادها را اعلام کرد .

براین اساس کارگاه "شروع برنامه نویسی شیدر مقدماتی" با حضور استاد سیداف هفتم دی ماه، کارگاه" نگاهی به کارکرد پردازنده ها و حافظه های مدرن برای برنامه نویسان" با حضور استاد ژیان سیزدهم دی ماه، کارگاه "Component Based Programming " با حضور استاد بیگ جانی بیست و یکم دی ماه، کارگاه "Core Techniques & Algorithms in Shader Programming " با حضور استاد خدیشی و کارگاه " DyStructs: Efficient Runtime-Composable Data Structures with Reflection in C++ " با حضور استاد ژیان در انستیتو ملی بازی سازی برگزار خواهد شد .

بخش فنی انستیتو ملی بازی سازی از طریق پست الکترونیکی به آدرس" info@irangdi.com " آماده پذیرش پیشنهادات تمامی کارشناسان، متخصصان و فعالان در این زمینه خواهد بود و پس از برگزاری این عناوین، زمان بندی برگزاری کارگاهها در دوره های بعدی اعلام خواهد شد.

کارگاه "Introducing Bloom Filters and Cuckoo Hashing" با حضور استاد ژیان، کارگاه "معرفی و اصول رمزنگاری (Cryptography) و امنیت کامپیوتری" با حضور استاد ژیان، کارگاه" مسیریابی به روش A*" با حضور استاد بیگ جانی، کارگاه "Introduction to Multithreaded Resource Management " با حضور استاد بیگ جانی و کارگاه " (شروع برنامه نویسی با MFC برای ابزار نویسی بازیها) با حضور استاد سیداف عناوین کارگاههایی است که در آینده برگزار خواهد شد .

علاقه مندان برای اطلاع بیشتر می توانند به آدرس اینترنتی http://irangdi.com/Node/NewsDetails?Url=workshop3266 مراجعه کنند.