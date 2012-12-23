7 جودوکار خراسان شمالی به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پایان رقابت های مدعیان تیم ملی جودوی جوانان کشور، چهار جودکار دیگر خراسان شمالی نیز به اردوی انتخابی تیم ملی دعوت شدند.

وی اظهار داشت: در پایان این مسابقات داریوش باغچقی، علیرضا باغچقی، اشکان ظهیرنژاد و رضا امانی به قرار گرفتن در رده سوم به اردوی انتخابی تیم ملی جوانان دعوت شدند.

خسرویار تصریح کرد: پیش از این و در مسابقات انتخابی تیم ملی در بجنورد، محمد محمدی بریمانلو، سعید محمدی و حسین شاهپسندی؛ سه ورزشکار خراسان شمالی بودند که موفق به راهیابی به اردوی تیم ملی شدند.

به گفته وی در مسابقات مدعیان تیم ملی نیز که به میزبانی تهران و در محل سالن شهید افراسیابی برگزار شد، 9 جودوکار خراسان شمالی شرکت کرده بودند که از این تعداد چهار نفر با قرار گرفتن بر روی سکو به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

این مسئول اظهار داشت: بر این اساس نفرات اول تا سوم رقابت های جودو قهرمانی جوانان و نیز نفرات اول تا سوم مسابقات مدعیان تیم ملی به اردوی آمادگی دعوت شده اند و در مرحله بعد با غربالگری این افراد، اعضای نهایی تیم ملی مشخص خواهند شد.

وی اضافه کرد: تیم ملی جوانان خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا که اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می شود و نیز مسابقات قهرمانی جهان، آماده می کند.