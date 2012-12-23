اختصاص 6 میلیارد تومان برای درمان و پیشگیری از اعتیاد

فرید براتی سده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر 450 هزار معتاد بهبود یافته در کشور وجود دارد که برای تامین اشتغال و مسکن این افراد برنامه ریزی و اقدامات موثری توسط سازمان بهزیستی انجام شده است که به زودی نهایی می شود.

وی از آغاز ثبت نام در سایت اشتغال سازمان بهزیستی برای معتادان بهبود یافته خبر داد و گفت: پس از پایان مهلت ثبت نام به متقاضیان برای ایجاد مشاغل زود بازده و همچنین توانمندسازی در راستای اشتغال 10 میلیون تومان وام پرداخت می شود که البته با توجه به میزان اعتبارات این وام تعلق می گیرد.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور همچنین از اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان برای درمان و حمایت از معتادان بهبود یافته از سوی دفتر آسیبهای اجتماعی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

به گفته وی ، به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز اشتغال معتادان بهبود یافته ضروری است که این وزارتخانه اعتبارات بیشتری را به این امر اختصاص دهد.

براتی افزود: قرار بود وزارت رفاه 8 میلیارد تومان برای درمان و حمایت از معتادان بهبود یافته اختصاص دهد که امیدواریم در آینده ای نزدیک محقق شود.