عمرانی از فهرست طرح توسعه فدراسیون جهانی تنیس روی میز حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز چند سالی است که برنامه توسعه‎ای را برای فراگیرتر شدن این رشته ورزشی درنظر گرفته است که طی آن از برخی بازیکنان مستعد کشورهای مختلف جهان برای پیشرفت بیشتر در این رشته حمایت می شود.

بر همین اساس اوایل سال جاری پوریا عمرانی از سوی مسئولان فدراسیون جهانی تنیس روی میز به عنوان تنها نماینده ایران و یکی از نمایندگان قاره آسیا برای عضویت در این برنامه توسعه ای که هدایت آن برعهده گروه توسعه و آموزش این فدراسیون است، انتخاب شد این در حالی است که اخیرا نام وی از فهرست طرح توسعه جهانی کنار گذاشته است.

پیش از این نیز نوشاد عالمیان نماینده ایران در طرح توسعه‎ای فدراسیون جهانی تنیس روی میز بود. دراین طرح همکاری با فدراسیون‌ها در برنامه ریزی، حمایت مالی ازحضور پیوسته بازیکنان منتخب در مسابقات و اردوهای بین المللی، بررسی دقیق مسائل فنی هر بازیکن توسط کارشناسان فدراسیون جهانی دردستور کار مسوولان فدراسیون جهانی قراردارد.