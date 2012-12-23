نیمی از فولادهای استانی در طرحهای "مهر ماندگار" هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران گزارش داد: بخش آهن آسفنجی چهار طرح از پروژه های استانی فولاد در فهرست طرح های مهر ماندگار قرار دارند که قرار است تا نیمه نخست سال آینده عملیات اجرایی آن ها به اتمام برسد. این طرحها شامل سپید دشت چهار محال و بختیاری ،‌ قائنات خراسان جنوبی ،‌ شادگان خوزستان و نی ریز در استان فارس هستند.



با راه اندازی این چهار طرح رقمی در حدود 4میلیون تن به ظرفیت تولید آهن اسفنجی کشور افزوده می شود. مجموع کل سرمایه گذاری این طرح ها در بخش ارزی به 458میلیون یورو و در بخش ریالی نیز به هزار و 16میلیارد تومان می رسد که البته این رقم بخش فولاد سازی طرح ها نیز در بر می گیرد. هر پروژه استانی فولاد شامل یک کارخانه تولید آهن اسفنجی و یک کارخانه فولاد سازی به ظرفیت یک میلیون تن در سال است.



سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ،‌ 15طرح را به عنوان پروژه های مهر ماندگار در دست اجرا دارد. در دو ماه اخیر نیز روند جذب اعتبارات ارزی پروژه های فولادی فراهم شده است و به زودی تزریق ارز به این طرح ها آغاز می شود.

