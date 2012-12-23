به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، 8 نماینده مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در تذکر کتبی به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از وی خواستند از ادامه تصدی غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون جلوگیری کند.

در متن این تذکر کتبی آمده است: دیوان عدالت اداری حکم انتصاب آقای مرتضوی به سمت مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال نمود. لیکن هیات وزیران با اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تغییر عنوان این صندوق به سازمان تامین اجتماعی و اصلاح شرایط انتصاب و تصدی رئیس این سازمان، سعی کرد حکم ابطال دیوان عدالت اداری را بلاموضوع سازد و آقای مرتضوی را مطابق اساسنامه اصلاحی به سمت رئیس سازمان منصوب کرد.

لیکن اساسنامه اصلاحی نیز مطابق اصل 138 قانون اساسی به موجب نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع نظارت بر انطباق مصوبات دولت با قوانین در موارد مربوط به اصلاح عنوان صندوق تامین اجتماعی و نحوه انتصاب و شرایط تصدی ارکان صندوق و برخی موارد دیگر مغایر قانون تشخیص داده شد.

لذا به تبع غیرقانونی تشخیص داده شدن اساسنامه اصلاحی در موارد مذکور و همچنین لغو انتصاب پیشین آقای مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق به حکم دیوان عدالت اداری، انتصاب جدید وی نیز به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی با توجه به غیرقانونی بودن اساسنامه اصلاحی نیز باطل و بلااثر است.

ما امضاءکنندگان زیر به جنابعالی تذکر می دهیم از تداوم تصدی غیرقانونی آقای مرتضوی جلوگیری فرمایید در غیر این صورت برای اجرای قانون از ابزارهای دیگر استفاده خواهیم کرد.

به گزارش مهر، احمد توکلی، علی مطهری، الیاس نادران و حسین نجابت نمایندگان تهران، مسعود پزشکیان نماینده تبریز، محمد دهقان نماینده چناران، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد و دهدشتی نماینده آبادان 8 امضاءکننده این تذکر هستند.