به گزارش خبرنگار مهر، بانوان پاس ایلام را با شکست بدرقه کردند.

هفته دوم دور برگشت لیگ برتر بانوان با انجام شش مسابقه پیگیری شد.

براساس این گزارش، در همدان و در مصاف دو تیم پاس و پالایش گاز ایلام، تیم پاس با ارائه یک بازی برتر میهمان ایلامی خود را با شکست بدرقه کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه شهید مفتح همدان و با قضاوت سلطنت نوروزی برگزار شد، تک گل پاس را فریبا ترک در دقیقه 38 بازی به ثمر رساند.

در سایر رقابت های این هفته نیز دلوار کشی جنوب شهر بوشهر سه بر یک فولاد نورد سیرجان را شکست داد

ویژن فارس از استقلال شکست خورد و شهرداری بم سه بر صفر هیئت فوتبال ارومیه را برد.

برگزاری مسابقه فوتسال در دانشگاه آزاد همدان

یک دوره مسابقه فوتسال بین اعضای تیم فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی همدان و روحانیون حوزه علمیه همدان برگزارشد.

در این مسابقه که به همت اداره تربیت بدنی دانشگاه و دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان توانست با نتیجه پنج بر سه تیم حوزه علمیه همدان را شکست دهد.

در نیمه اول این مسابقه که در سالن ورزشی امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد، تیم حوزه علمیه با دوندگی زیاد و استفاده بیشتر از موقعیتهای خود نتیجه بازی را دو بر یک به سود خود به پایان برد.

اما در نیمه دوم نیرو و تجربه بر جوانی چربید و تیم دانشگاه آزاد اسلامی همدان با به ثمر رساندن چهار گل شیرازه تیم حوزه علمیه را در هم ریخت و روحانیون حوزوی در این نیمه تنها با به ثمر رساندن یک گل توانایی رویارویی با تیم دانشگاه آزاد اسلامی را نداشته و بازی با نتیجه پنج بر سه به نفع تیم فوتسال دانشگاه آزاد اسلامی همدان به پایان رسید.

بدنسازان همدان در راه قویترین مردان کلاسیک کشور

تیم بدنسازی همدان در مسابقات قویترین مردان کلاسیک حاضر می شود.

مسابقات قویترین مردان کلاسیک از پنجم دی ماه به مدت چهار روز در رده سنی بزرگسالان در شهر بیرجند استان خراسان جنوبی برگزار می شود.

جلیل عبداللهی، علیرضا عبدالهی، هادی یعقوبی، فرزاد محمدی، افشین روحی، رضا قیطاسی و بهروز مرادی در این رقابتها حاضر می شوند.

این افراد به مربیگری بهمن فرائینی زاده و به سرپرستی سیاوش برفان حضور در این رقابتها را تجربه می کنند.

سه بانوی پینگ پنگ باز همدانی به تیم ملی دعوت شدند

سه بانوی پینگ پنگ باز همدانی برای اعزام به مسابقات جهانی به اردوی آمادگی تیم ملی تنیس روی میز ورزش ناشنوایان و پیوند اعضا بیماران خاص کشور دعوت شدند.

بهاره بیگی، سمیه کریمی و معصومه برجی سه پینگ پنگ باز همدانی در رده سنی بزرگسالان هستند که از طرف فدراسیون ورزش های ناشنوایان و پیوند اعضا بیماران خاص به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

برای حضور در این اردوی آماده سازی شش پینگ پنگ باز از کشورمان دعوت شده اند که سه نفر آنان از ورزشکاران تنیس روی میز همدان هستند.

این اردوی آماده سازی از چهار ماه جاری و به مدت هشت روز در آکادمی تیم های ملی تنیس روی میز در تهران دایر می شود.

ملی پوشان شرکت کننده در این اردو برای حضور در دومین دوره بازی های المپیک تابستانی 2013 ناشنوایان در صوفیه بلغارستان و نوزدهمین دوره مسابقات جهانی 2013 پیوند اعضا در شهر ذورین از کشور آفریقای جنوبی آماده می شوند.

برگزاری کلاس مربیگری فوتسال بانوان در همدان

یک دوره کلاس مربیگری فوتسال ویژه بانوان سطح یک آسیا در همدان در حال برگزاری است.

این کلاس که از روز شنبه دوم دی‌ماه آغاز شده و به مدت شش روز در مجموعه ورزشی شش هزار نفری انقلاب برگزار می‌شود.

این کلاس با حضور 15 نفر از بانوان استان همدان زیر نظر خانم چین‌سری مدرس فدراسیون فوتبال و به سرپرستی لیلا مرادی برگزار می شود.

در پایان به شرکت‌کنندگان در صورت قبولی مدرک مربیگری فوتسال بانوان سطح یک آسیا اعطا می‌شود.

شطرنج بازان نابینا و کم‌بینای همدان در مسابقات کشوری

پنج شطرنج‌باز نابینا و کم‌بینای همدانی به مسابقات لیگ دسته یک کشور اعزام شدند.

براساس این گزارش، این رقابتها در استان قزوین برگزار می‌شود.

از استان همدان در بخش بانوان فاطمه برقول و لیلا زارع‌زاده به سرپرستی سمیه عظیمی در این رقابت‌ها حاضر می‌شوند.

همچنین در بخش مردان علیرضا قورچه بیگی، عرفان علیزاده و حمزه مصلح به مربیگری امین عابدی در این رقابتها شرکت می کنند.

شکست علیصدر در لیگ برتر پینگ‌پنگ

هفته سوم مسابقات سوپر لیگ باشگاه‌های کشور با انجام چند مسابقه دنبال شد.

در یکی از این رقابت‌ها تیم علیصدر همدان در عسلویه میهمان پتروشیمی نوری بوشهر بود که در این مسابقه محمد بوجاریان، علیرضا ملارجبی، سینا کیهان و پیمان نوروزی به مربیگری نادر شاملو با حریف بوشهری مسابقه دادند.

در پایان تیم علیصدر همدان پنج بر سه بازی را به تیم حریف واگذار کرد.

در تیم علیصدر همدان محمد بوجاریان دو برد حساس برای تیمش به ارمغان آورد ولی باعث جلوگیری از باخت علیصدر نشد.

در جدول رده‌بندی تا پایان هفته سوم تیم علیصدر همدان با سه باخت، بدون برد و با سه امتیاز رده آخر جدول را به خود اختصاص داده است.

قباخلو به پاس بازگشت

مقداد قباخلو که به دلیل پاره‌ای از مشکلات از تمرینات تیم دور مانده بود با رفع سوء تفاهمات دوباره به تیم پاس بازگشت.

قباخلو قبل از دیدار پایانی نیم‌فصل و در حین تمرین با محسن ربیع‌خواه برخورد می‌کند و سپس به حالت قهر تمرین را ترک و خواهان جدایی می‌شود.

وی که از بازیکنان باسابقه پاس به شمار می‌رود، هفته گذشته چند جلسه با وینگو بگوویچ سرمربی و رمضانی مدیرعامل پاس برگزار کرد و سوء تفاهم‌ها رفع شد.

قباخلو از دیروز مجدداً در تمرینات پاس در اردوی شرکت کرد تا نیم‌فصل دوم را نیز برای پاس به میدان برود.