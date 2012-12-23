صنعت پروفیل "یو پی وی سی" ایران صاحب نشان جهانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد اقدامیان با اعلام این خبر افزود: تمرکز ویژه در زمینه کیفیت و افزایش رضایت مشتریان موجب شد تا ویستا بست به عنوان بزرگترین تولیدکننده پروفیل یو پی وی سی در کشور بتواند در مراسم اختتامیه مجمع جهانی نشان منتخب، به عنوان تنها شرکت پیشرو انتخاب و تندیس زرین این مجمع را به دست آورد.

وی با بیان اینکه صنعت پروفیل یو پی وی سی ایران در حوزه کیفیت توانسته است از رقبای خارجی و صاحب نام خود پیشی بگیرد، افزود: همین مساله موجب شده تا بیشترین سهم از بازار داخل در اختیار این مجموعه قرار گیرد و به تدریج محصولات بی کیفیت و ارزان قیمت از عرصه رقابت خارج شوند.



وی با اشاره به اجرای طرح توسعه ویستا بست، خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح ظرفیت تولید این مجموعه به بیش از 60 هزار تن در سال افزایش خواهد یافت و ضمن تامین بخشی از تقاضای صادرات، تا حدودی کشور را از واردات این کالا بی نیاز خواهد کرد.



اقدامیان با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند همکاری بانک ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط است، افزود: هدف این مجموعه از اجرای طرح های توسعه کمک به تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ملی است و در این مسیر توانسته ایم تحریم ها را با موفقیت پشت سر گذاشته و کشور را به خودکفایی در تولید این محصولات نزدیک کنیم.



عضو انجمن تولیدکنندگان پروفیل UPVC گفت: با راه اندازی این طرح ویستا بست به بزرگترین تولیدکننده پروفیل یو پی وی سی در منطقه تبدیل خواهد شد و از این حیث می توان امیدوار بود که این صنعت کشور به جایگاه بزرگتری در عرصه جهانی دست خواهد یافت.



وی ادامه داد: این مجموعه در گذشته نیز توانسته است استاندارد «رال» آلمان به عنوان سختگیرانه ترین استاندارد اروپا را به دست آورد و همین مساله موجب شده تا بتواند در عرصه جهانی نیز از جایگاه قابل قبولی برخوردار شود. پیش از این نیز مدیرعامل ویستابست دراجلاس رهبران صنعت، تجارت و توسعه ملی به عنوان مدیر برگزیده معرفی و تندیس این اجلاس به وی اهدا شد.